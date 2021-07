Sanitat administrarà aquesta setmana més de 430.000 dosi de la vacuna Covid-19

Connect on Linked in

És la tercera quantitat de dosi setmanal més nombrosa des de l’inici de la campanya de vacunació en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té previst administrar 438.217 dosi de la vacuna contra la Covid-19 en els pròxims set dies. Per tant, serà la tercera setmana en la qual major de dosi s’administren en la Comunitat Valenciana des de l’inici de la campanya de vacunació.

D’aquesta manera, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat que això permetrà continuar agilitant els grups d’edat que estan encara pendents de rebre-la.

En concret, la majoria de dosi de vacunes, més de 154.000, van destinades al grup de joves de 30 a 39 anys. Així, per a aquest grup d’edat es destinen quasi 105.000 dosi de Pfizer, i de Moderna hi ha previstes quasi 49.500 per a les primeres dosis d’aquest grup de població jove.

D’altra banda, un altre dels grups majoritaris que seran vacunats aquesta setmana serà la població de 40 a 49 anys, amb els quals es pretén avançar en la posada de segones dosis. Per a això, es destinen aquesta setmana als punts de vacunació 136.000 dosi, més de 134.000 de Pfizer i unes 2.250 de Moderna.

A més, cal destacar que de la vacuna Janssen s’administraran 125.155 dosi. La majoria de vials (124.790) s’han reservat per a tornar a donar una oportunitat de vacunació a les persones de 59 a 40 que no van ser vacunades en el seu moment per diferents motius o que no van ser citades perquè no tenien actualitzats les dades de contacte, per exemple. És el tercer rescat que es fa a aquesta franja d’edat.

Finalment, durant aquesta setmana també està previst completar la pauta de vacunació de menors de 60 anys que van rebre la primera dosi de AstraZeneca, així com tornar a citar a persones que, per diferents motius, no van poder ser vacunades quan els tocava i la seua cohort ja està tancada.

També es preveu immunitzar a persones que tenien activa una infecció per coronavirus i havien d’esperar que transcorregueren sis mesos, a professionals sanitaris que s’incorporen com a reforços d’estiu al sistema valencià de salut, professionals de residències o pacients amb condicions de salut d’alt risc.

Barceló ha recordat la importància de vacunar-se i acudir a la cita, de manera puntual. La incidència acumulada en els últims 14 dies i els últims 7 dies és molt elevada, i és molt important que ens protegim i ha destacat que la vacuna és la major esperança que tenim en aquests moments.

En definitiva, durant aquesta setmana s’administraran en la Comunitat Valenciana 249.396 dosi de la vacuna de Pfizer, 51.919 dosi de Moderna, 125.155 dosi de Janssen i 11.747 dosi.

En tots els casos, la citació es realitza mitjançant trucada de telèfon i/o a través d’un missatge al mòbil on s’indica data, hora i lloc de la vacunació.

La cita rebuda en el mòbil també es pot recuperar o consultar a través de l’aplicació GVA +Salut, disponible tant per a iOS com Android i Huawei, o en la web.

Si així i tot persisteix qualsevol tipus de dubte, es pot trucar al telèfon 900 300 555, on el personal format sobre aquest tema, atendrà i respondrà qualsevol qüestió relacionada amb el procés de vacunació.