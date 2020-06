Sanitat advertix del risc que pot suposar una excessiva exposició solar després del confinament

Connect on Linked in

Este dissabte 13 de juny és el Dia Europeu per a la Prevenció del Càncer de Pell. Per això, des del departament de Sanitat Universal i Salut Pública es vol llançar “un missatge per a advertir a la població sobre els riscos i perills que pot suposar una excessiva exposició solar després del període de confinament dels últims mesos”.

La cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital d’Alzira, Carmen Ortega ens explica que “a causa del confinament no hem pogut gaudir amb normalitat de la primavera, per la qual cosa la nostra pell no s’ha preparat per a l’estiu ni presenta uns nivells de melanina alts”.

La taxa d’incidència de melanoma en la Comunitat Valenciana se situa en 12,5 per cada 100.000 habitants.