Sanitat cita aquesta setmana a 163.000 joves i adolescents de 19 a 16 anys perquè es vacunen contra la COVID-19

Sanitat administrarà en els pròxims set dies 378.382 dosi de la vacuna i la majoria serà per a persones de 39 a 16 anys

Els qui no han complit els 16 anys han d’acudir a vacunar-se acompanyats de la seua mare/pare/tutor o bé aportar una autorització

Barceló: “Estem molt prop d’aconseguir la meta de la immunitat de grup i no hauríem pogut arribar fins ací sense treballar en equip”

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha citat aquesta setmana a 163.870 joves i adolescents de 19 a 16 anys perquè es vacunen contra la COVID-19. En aquells centres de vacunació on els grups d’edat són més reduïts i el procés està més avançat es vacunarà també a persones de 15-14 anys. En els pròxims set dies, es preveu administrar en total 378.382 dosi de la vacuna contra la Covid-19 i, d’elles, el 67% exactament es destinarà a persones d’entre 39 i 16 anys. El gros de vacunes d’aquesta setmana, un total de 309.423 dosi, és del laboratori Pfizer. La majoria d’elles (en concret, 225.054 dosi) es destinarà a persones de les franges d’edat compreses entre els 39 i els 16 anys.

La resta de vials de Pfizer (84.369 dosi) s’empraran per als qui no van poder vacunar-se en el seu moment per tindre una infecció activa, per a nous ingressos en residències sociosanitàries, professionals que s’incorporen aquest estiu al sistema sanitari, així com per a segones dosis (sobretot del grup d’edat de 49 a 30 anys), per a la repesca de persones que estan pendents d’immunització malgrat pertànyer a cohorts ja tancades i per als qui tenen condicions de salut considerades d’alt risc.

D’altra banda, s’inocularan 63.974 dosi de la vacuna de Moderna, quasi totes a persones amb edats compreses entre els 49 i els 16 anys. Una quantitat residual serà per a professionals que s’incorporen al sistema sanitari, persones amb condicions d’alt risc, repesques i segones dosis de 49 a 30 anys.

Amb les 4.470 dosis de AstraZeneca d’aquesta setmana es continuarà vacunant a majors de 60 anys que tenen pendent la segona dosi.

Finalment, de Janssen s’inocularan 515 monodosis a persones de cohorts tancades i als qui han de realitzar viatges internacionals.

“Estem molt prop d’aconseguir la fita de la immunitat de grup i no hauríem pogut arribar fins ací sense treballar en equip. Gràcies al meritori esforç dels i les professionals sanitàries i a la responsabilitat de la ciutadania, que està complint de manera majoritària amb les mesures, estem cada dia més prop de l’anhelada meta”, ha indicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló. “En aquest esprint final, no hem de cedir al cansament ni confiar-nos en veure a prop la línia de meta”, ha agregat.

Per això, ha afegit Barceló, “estem accelerant la vacunació de joves i adolescents. Se’ls cita a través d’una trucada o d’un SMS al telèfon de contacte que tenen lloc en el SIP (normalment el mòbil del pare, la mare o el tutor o tutora) i han d’acudir al seu centre de vacunació el dia i a l’hora indicats”.” Si no han complit els 16 anys tenen dues opcions: Anar amb els seus pares o mares i els seus tutors o tutores, o acudir solos o soles, però portant signada l’autorització per a vacunar-se que els arribarà al costat de la cita i que també es poden descarregar en la web de Sanitat. Les persones majors de 16 anys poden vacunar-se sense acompanyant”.

Si les dades de contacte no estan actualitzats, es poden modificar en http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/datos-contacto

La cita rebuda en el mòbil també es pot recuperar o consultar a través de l’aplicació GVA +Salut, disponible tant per a IOS com Android i Huawei, o en la web http://www.san.gva.es/cita_previa/citaprevia_general_val.html

Si així i tot persisteix qualsevol tipus de dubte, es pot trucar al telèfon 900 300 555, on el personal format sobre aquest tema atendrà i respondrà qualsevol qüestió relacionada amb el procés de vacunació.