Sanitat crea 123 places de professionals de salut mental des de l’inici de la pandèmia

– Barceló: “La demanda d’atenció psicològica ha augmentat des que va començar la pandèmia”

– La consellera anuncia la creació d’un Pla per a augmentar la xarxa de centres de dia de salut mental de la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que el seu departament “ha creat un total de 123 noves places de professionals de salut mental en hospitals i centres de salut de la Comunitat Valenciana des de l’inici de la pandèmia, per a oferir atenció tant a pacients com al personal sanitari que l’ha requerit”.

La titular de Sanitat ha realitzat aquestes declaracions en el transcurs de la seua visita al centre de dia de Salut Mental situat en el centre de salut de Natzaret, que entrarà en funcionament el 21 de juny. Segons ha explicat, “la demanda d’atenció psicològica ha augmentat des que va començar la pandèmia, per la qual cosa és necessari apostar per ajudar als ciutadans en aquests moments tan difícils”.

D’aquesta manera, en els diferents departaments de salut s’han creat 24 places de Psiquiatria, 42 de Psicologia clínica, 17 d’Infermeria, 14 de Teràpia Ocupacional i 26 de Treball social.

La responsable sanitària també ha anunciat que “s’està elaborant un Pla per a augmentar la xarxa de centres de dia de salut mental de la Comunitat Valenciana” i ha explicat que “aquests centres són un pas intermedi entre l’hospitalització convencional i l’atenció en les consultes dels centres de salut mental”.

“Amb ells – ha continuat Barceló -, completarem l’actual xarxa existent per a la població adulta, prioritzant els centres per a l’atenció de xiquets i adolescents”, ha indicat Ana Barceló

En concret, aquest tipus de centres atenen pacients amb episodis aguts o subaguts, amb una descompensació de la seua malaltia, però que no requereixen necessàriament hospitalització. Funcionen en horari de 9.00 a 16.00 hores, per la qual cosa, després de les activitats diàries, els i les pacients tornen al seu domicili i al seu entorn.



Centre de dia de Salut Mental de Natzaret

El departament de salut València Clínic-Malva-rosa ha incorporat a la seua cartera de serveis de Salut Mental un centre de dia, que atendrà usuaris i usuàries del departament que requereixen tractament en règim d’hospitalització parcial, on es proporcionarà tractament integral farmacològic, psicològic i social.

Es tracta d’un centre obert on l’assistència és voluntària i on els usuaris i usuàries que requerisquen un tractament ambulatori intensiu seran remesos des d’un dispositiu sanitari pertanyent a l’àrea de Salut Mental del departament. Cada persona tindrà un programa de tractament individualitzat en funció de les seues característiques i que serà indicat per l’equip terapèutic.

Les instal·lacions es troben en el centre de salut de Natzaret i consten d’un saló-menjador, una consulta, una sala de teràpia ocupacional, una infermeria i un vestidor-taquilles.

La plantilla de professionals es compon d’una psiquiatra, una infermera de Salut Mental, una treballadora social, un psicòleg clínic i una terapeuta ocupacional. El centre començarà atenent 7 pacients cada dia, per a anar augmentar progressivament fins a les 15-20 places.

Activitats diàries programades

El centre constarà d’una programació d’activitats diària que s’organitza en dos blocs. Un primer bloc consisteix en el programa d’activitats grupals diàries de “Bon dia” (comencen amb el desdejuni) i un segon bloc que constarà d’activitats terapèutiques diverses, segons el dia de la setmana, com a tallers de relaxació, psicoeducativos, d’hàbits saludables, d’habilitats socials, etc.