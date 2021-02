Sanitat dissenya un pla de desescalada en l’hostaleria a partir de l’1 de març en la Comunitat Valenciana

Print This Post

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló va mantindré ahir dimarts una reunió amb els principals representants del sector de l’hostaleria i l’oci amb l’objectiu d’analitzar i planificar les mesures que recollirà el pròxim pla de desescalada a partir de l’1 de març en la Comunitat Valenciana.

Barceló planteja la necessitat que siga una desescalada amb cautela i amb mesura, ja que l’objectiu és poder obrir els locals d’hostaleria i oci amb total seguretat tant per als propis hostalers com per a la ciutadania”.

Des del sector de l’hostaleria i l’oci han volgut destacar el seu compromís ferm amb la salut dels ciutadans, perquè sense salut no hi ha economia.

La pròxima trobada de la Mesa de Diàleg serà dimarts que ve 23 de febrer.

D’altra banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà mantindran demà dijous una reunió per a valorar i preparar un full de ruta per a la desescalada del sector esportiu valencià.

La intenció de les dos conselleries és treballar conjuntament amb els representants del món de l’esport per a preparar la desescalada de restriccions en aquest àmbit durant les pròximes setmanes, sempre tenint en compte el context sanitari a cada moment.