Sanitat es reunirà dijous amb els MIR per a obrir una taula de diàleg que permeta desconvocar la vaga

La Conselleria de Sanitat rebrà el pròxims dijous als representants del comité de vaga del col·lectiu MIR de la Comunitat Valenciana que van iniciar dimarts passat una parada indefinida per a conformar una taula de diàleg que permeta desbloquejar la situació.



Així li l’ha transmès aquest dilluns la directora general de Recursos Humans, Carmen López, als membres del comité que han entregat un manifest en el Palau de la Generalitat, on acabava una marxa de protesta per les seues condicions laborals.

Sobre aquest tema, el representant de l’Associació MIR Espanya (AME) a la Comunitat Valenciana, Enrique Cuñat, ha explicat que la directora general de Recursos Humans, Carmen López, els ha citat aquest dijous per a constituir una taula en la qual iniciar “converses formals” per a solucionar la situació. Malgrat aquesta convocatòria, mantindran la vaga indefinida.

La marxa a València, a la qual s’han sumat els MIR de Castelló, ha eixit des del Parterre i ha finalitzat davant del Palau de Generalitat amb una pancarta de capçalera consensuada per primera vegada amb els seus companys de Madrid en la qual es llegia: ‘Els nostres drets blinden la sanitat pública’. La protesta s’ha repetit a Madrid i Alacant.

Durant el trajecte han corejat lemes com ‘Sense residents no hi ha sanitat’, ‘No és formació, és explotació’, ‘Ana Barceló, dimissió’ ‘Pacient, escolta, els MIR estan en lluita’, o ‘Ana Barceló la vaga ja va arribar’.

Així mateix, han llegit un manifest en el qual adverteixen que són una generació de metges que han decidit no baixar el cap i eixir als carrers perquè tota la societat sàpia els seus problemes laborals, com son maltractats per una administració que quan els convé els disfressen d’herois. En eixe sentit, han advertit, per ells i pels pacients, que ningú els va a parar. No van a tornar als seus llocs fins que els asseguren unes condicions de treball mínimes. Diuen que van a guanyar perquè estan més units que mai. “Junts som més forts. Som imparables”.