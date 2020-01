Sanitat ha vacunat a 730.320 persones contra el virus de la grip, la qual cosa suposa ja el 90% de les dosis adquirides per a aquesta temporada

Print This Post

– Per províncies, s’han administrat 368.976 vacunes a València, 279.759 a Alacant i 81.585 a la província de Castelló



– El 52,52% dels vacunats són malalts crònics amb patologies cardiovasculars o respiratòries i prop de 15.500 són embarassades

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha administrat ja un total de 730.320 dosi de vacunes enfront de la grip, transcorregudes 10 setmanes des de l’inici de la campanya, un 2% més que la temporada anterior per aquestes mateixes dates. Això significa que ja s’han administrat el 90% del total de vacunes adquirides, quan falten només 23 dies perquè concloga la campanya 2019-2020.

A hores d’ara de la campanya, que finalitza el 31 de gener, tots els departaments de salut han superat les dosis declarades en relació amb la temporada passada (excepte Torrevieja i Manises), en alguns casos amb un 6% més, com els departaments València-Arnau i Dénia, o Elda, amb un 5% més.

Per províncies, i segons la informació reflectida en el Sistema d’Informació Vacunal (SIV), el 50,52% de les dosis administrades fins hui corresponen a la província de València (368.976 vacunes), el 38,31% a la d’Alacant (279.759 vacunes) i el 11,17% a Castelló (81.585).

Pel que respecta als grups d’edat, 466.540 vacunats fins hui són majors de 64 anys (63,8%), 240.432 estan en la franja d’edat de 15 a 64 anys (32,9%) i 23.348 són de 0 a 14 anys (3,2%).

Cal destacar que el 52,52% de les dosis declarades corresponen a malalts crònics amb patologies cardiovasculars o respiratòries; un 14,58% són malalts renals, immunodeprimits, diabètics o amb problemes d’obesitat, el 11,17% són majors de 64 anys sense patologia de risc associada i 15.500 són embarassades (el 2,12% del total de vacunats).

En el cas de les embarassades, és important la vacunació fins a finals de la temporada, independentment de la circulació del virus, perquè amb ella es protegeix tant a la mare com al fill amb el pas d’anticossos trasplacentarios, per la qual cosa les vacunades al gener també beneficien al fetus.

Transcorreguts ja 65 dies de campanya, la cobertura de vacunació enfront de la grip aconsegueix una cobertura mitjana del 60,53% entre el personal sanitari, i del 48,23% entre la població major de 64 anys, si bé hi ha departaments de salut que superen amb escreix totes dues cobertures.

En alguns casos se supera el 70% de cobertura entre professionals sanitaris (Clínic, Arnau-Llíria, Gandia, Alcoi, o Sant Joan d’Alacant). I referent a majors de 64 anys, són diversos els departaments que superen ja la taxa del 50% de cobertura, com Vinaròs, Requena, La Ribera, Gandia, Xàtiva-Ontinyent o Elx.

La principal conclusió és que l’activitat de vacunació és alta en relació amb la temporada anterior, i les cobertures aconseguides són també altes, superiors a les de la temporada anterior per aquestes dates (encara que enguany, la campanya durarà 14 dies menys que la passada campanya).

La vacunació no ha cessat en els dies festius

Cal matisar que, pese que aquesta última setmana ha baixat el ritme de vacunació degut sobretot a l’impacte dels dies festius, entre la passada Nochebuena i el matí de Reyes s’han comptabilitzat un total de 12.582 dosi de bovina antigripal en les tres províncies.

La conselleria va adquirir inicialment un total de 801.000 dosi (enfront de les 750.000 de la temporada anterior), si bé el mes de desembre passat va adquirir 10.200 dosi més, davant l’elevada demanda, la qual cosa eleva a 811.200 el total de dosis comprades finalment enguany.

En tota la Comunitat Valenciana hi ha al voltant de 2.000 punts de vacunació i donat el ritme de vacunació, la planificació inicial s’ha anat alterant, la qual cosa ha produït puntuals manques en alguns centres de salut, que s’han anat resolent amb moviments horitzontals de dosis d’uns centres a uns altres i amb aqueixa compra addicional de dosi. El 13 de desembre es van entregar 2.000 dosis destinades a xiquets, i el 23 de desembre les 8.200 dosis restants.

Es tracta d’un balanç positiu, que ja es va apuntar als 15 dies d’iniciar-se la campanya: en només dues setmanes ja hi havia vacunades en la Comunitat 373.473 persones, un 23% més que en la campanya 2018-19 per les mateixes dates, la qual cosa reflecteix una clara conscienciació per part de la població.