Sanitat i Ajuntaments comparteixen en un fòrum de salut experiències de resiliència durant la pandèmia

S’exposen iniciatives com les vinyetes difoses per 22 consistoris per a bandejar el mite que la joventut és un antídot contra la COVID

La trobada se celebrarà en línia del 7 al 10 de juny

Vinyetes desenfadades per a recordar-li a la joventut les mesures de prevenció enfront de la COVID-19, un mapa amb imatges comentades sobre paisatges reals o virtuals saludables o un teixit associatiu perfectament organitzat a Sueca per a promoure la salut comunitària són algunes de les accions desenvolupades en la Comunitat Valenciana per a reduir l’impacte negatiu de la pandèmia sobre la ciutadania en general i sobre els grups més vulnerables en particular.

Aquestes experiències s’exposaran en la jornada telemàtica organitzada per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’ajuntament d’Alzira, que se celebrarà ens el 7 i el 10 de juny.

La trobada, IV Jornada Xarxasalut (la xarxa de municipis per la salut de la Comunitat Valenciana), pretén ser un espai per a l’intercanvi de les accions i experiències dutes a terme des de Salut Pública i els ajuntaments en col·laboració amb associacions, empreses i ciutadania per a donar resposta a les necessitats detectades durant la pandèmia.

L’objectiu és que el fòrum ajude a identificar i aprofitar, més enllà de la pandèmia, algunes d’aquestes iniciatives positives per a la població.

Entre aquestes experiències de resiliència es compta la promoguda per la Xarxa Joves.net, consorci integrat pels ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella amb els aspectes clau que promou XarxaSalut, això és, accions conjuntes des de diferents sectors municipals, pensades i realitzades de manera participativa amb la població a la qual va dirigida i amb perspectiva d’equitat.

Aquests 22 consistoris han difós en les seues xarxes socials, en els moments especialment durs de la pandèmia, una campanya composta per 12 tires de vinyetes per a conscienciar als i les adolescents que la joventut no immunitza contra el SARS-CoV2, per a convéncer-los que la màscara està de moda o aconsellar-los higienitzar el mòbil de tant en tant, entre altres missatges de sensibilització.

També s’exposarà durant la jornada la proposta de crear un mapa d’actius per a la salut en la Comunitat Valenciana. Aquesta iniciativa, de la qual es pot consultar un avanç en la web de l’Associació Europea de Salut Pública, consisteix a identificar espais comunitaris, naturals, culturals, urbanístics, o emocionals que influeixen de manera positiva en la salut de la comunitat i que es poden dinamitzar perquè més persones puguen beneficiar-se dels seus efectes positius.

Finalment, des de Sueca es donarà a conéixer el projecte municipal Saludem-ens!, recentment reconegut amb l’I Premi Nacional de Qualitat de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

La iniciativa, impulsada pel consistori amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, cerca promoure un model de salut positiu, a través del qual potenciar l’autonomia de la ciutadania i reduir les desigualtats existents per motius de salut.

La IV Jornada *Xarxasalut se celebrarà del 7 al 10 de juny de manera telemàtica i la inauguració serà a càrrec de la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari, Isaura Navarro.