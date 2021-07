Sanitat i Educació anuncien que l’última setmana d’agost es vacunarà a l’alumnat de Batxillerat i FP

Print This Post

A principis d’agost es tancarà l’inici de vacunació dels alumnes d’educació secundària

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, s’han reunit per a abordar la vacunació i les mesures contra el coronavirus en l’àmbit educatiu de cara a l’inici del pròxim curs escolar.

Barceló ha anunciat que la vacunació als menors de 18 i 17 anys començarà l’última setmana d’agost en els centres de vacunació.

Els titulars de Sanitat i Educació han coincidit a assenyalar que les pautes de seguretat i higiene estan completament interioritzades en la comunitat educativa valenciana, que ha demostrat ser un exemple a seguir.

Durant el mes d’agost, i una vegada es conega la xifra de dosi de vacunes, es programarà la vacunació dels alumnes de l’etapa de l’ESO, que es corresponen amb els trams d’edat de 12 a 16 anys.

Per al pròxim curs ja està planificat el dispositiu de recursos per a la seguretat i higiene dels centres amb una dotació de la Conselleria d’Educació de 39,4 milions d’euros. A més, gràcies al treball realitzat centre a centre, les escoles i instituts valencians comptaren amb 5.042 docents extra plantilla per a garantir l’atenció i la qualitat educativa.

Al llarg del curs que acaba de finalitzar, el de 2020-2021, dels quasi 47.000 grups d’alumnes dels centres educatius valencians, la majoria ha pogut seguir les classes presencials cada setmana sense tot just incidències.

La xifra de casos i brots registrats en l’àmbit escolar ha sigut reduïda i el risc de transmissió baix, gràcies al treball coordinat de les autoritats sanitàries i educatives, així com a l’esforç de professorat, alumnat i famílies.