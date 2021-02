Sanitat inicia a Mislata el procés de vacunació a les persones majors

Connect on Linked in

Les 360 persones majors de 90 anys amb targeta sanitària en el municipi comencen a rebre hui la primera de les dosis de la vacuna en el Centre de Salut, així com les persones usuàries del COM i el seu personal

Carlos F. Bielsa: “A Mislata estem preparats perquè la ciutadania puga rebre la vacuna al llarg dels pròxims mesos. Des del consistori posarem tots els recursos necessaris perquè el procés siga el més ràpid i eficaç possible”

Una vegada finalitzat el procés d’immunització als professionals sanitaris, hui s’ha iniciat en el Centre de Salut de Mislata el procés de vacunació general a la població amb les persones majors de 90 anys, seguint el protocol i les etapes marcades pel Pla de Vacunació establit pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “l’inici del pla de vacunació dels pròxims mesos ens permetrà posar fi a aquesta etapa vital, que ens ha separat de la nostra gent i ens ha provocat tant de dolor, sobretot a les persones més febles. Ara, gràcies a la vacuna, tenim més esperança en el futur”.

El propi Centre de Salut ha començat a citar i a comunicar-se per via telefònica amb les persones a les quals els correspon la vacunació en aquesta fase, atés el llistat comunicat per la pròpia Conselleria i que inclou a 360 veïns i veïnes de Mislata en aquesta etapa. A les 11 del matí han començat a administrar-se les primeres dosis, un procés que inicialment s’està realitzant en els espais habilitats del Centre de Salut de l’avinguda Buenos Aires. No obstant això, en el cas que la persona citada tinga mobilitat reduïda i no dispose d’un mitjà de transport o familiar que puga acostar-la al Centre de Salut, serà el propi personal sanitari qui es traslladarà al domicili per a subministrar-li la vacuna.

Per part seua, els usuaris i usuàries del Centre Ocupacional de Mislata també han començat a rebre les primeres dosis de la vacuna, en pertànyer al grup de persones dependents. Vacunes que també s’administraran als seus educadors i al personal treballador del centre.

A més, l’Ajuntament de Mislata ha elaborat un pla logístic per a dur a terme el procés, en el qual cedirà espais, material i tot allò que siga necessari per a poder subministrar la vacuna d’una forma ràpida i eficaç per part del personal sanitari. Per aquesta raó, el propi alcalde, Carlos F. Bielsa, el regidor de Sanitat, Ximo Moreno, i responsables sanitaris del Centre de Salut, han visitat les instal·lacions del pavelló esportiu del Quint, on se situarà el centre logístic de cara a la vacunació massiva de la població.

D’aquesta manera, les instal·lacions esportives es convertiran en un macro recinte mèdic per a vacunar i així guanyar en agilitat i rapidesa. A més, l’aparcament exterior s’habilitarà com a zona de vacunació en vehicle per a persones amb problemes de mobilitat.

En relació al protocol a seguir en cas de vacunes sobrants, el regidor Ximo Moreno apunta que des de l’Ajuntament “hem sol·licitat al Centre de Salut un ús diligent de l’administració de les dosis”, i per part dels responsables del Centre s’ha comunicat que en el cas d’haver-hi un sobrant de vacunes es farà ús del llistat de Conselleria que estableix les prioritats per edat, descendint successivament per trams.