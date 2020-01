Sanitat inicia les obres del centre de salut i el centre d’especialitats del Espai Sanitari Ernest Lluch de Campanar

Print This Post

Barceló: “Amb la posada en marxa d’aquestes infraestructures s’amplien els serveis assistencials evitant desplaçaments a la Fe de Malilla”



Sanitat ha invertit 25,7 milions d’euros i s’espera que a l’estiu de l’any 2022 estiguen finalitzades les obres

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciat aquest dijous les obres de construcció del nou centre de salut Campanar II i el nou centre d’especialitats d’alta resolució del Espai Sanitari Ernest Lluch de Campanar.

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “hui s’inicien unes obres molt importants per a la ciutat de València perquè el nou complex sanitari suposarà una millora considerable en l’atenció sanitària, tant en primària com en especialitzada, per als veïns d’aquesta zona”.

A més, Barceló ha indicat que “estem treballant perquè la sanitat valenciana siga equitativa i que tots els ciutadans i ciutadanes reben les mateixes oportunitats. Amb la posada en marxa d’aquestes infraestructures s’amplien els serveis assistencials, de manera que la població no haja de desplaçar-se a la zona de la Fe de Malilla per a rebre atenció mèdica”.

De fet, gràcies a aquests centres s’oferirà a la població d’aquest àrea els serveis d’especialitats de rehabilitació, salut sexual, salut mental, garbellat de càncer de mama, radiologia, endoscòpies, PAS, cirurgia menor i major ambulatòria.

Per a dur a terme aquest projecte, la Conselleria de Sanitat ha invertit més de 25,7 milions d’euros per a la creació del centre de salut i el centre d’especialitats, aquest últim dotat els últims avanços en tecnologia convertint-se en un centre d’alta resolució.



A més, contempla un pàrquing subterrani de 343 places.

Centre de salut Campanar II

El nou centre de salut Campanar II, amb una superfície de 5.602,18m2, atendrà una població de 31.000 habitants del departament de salut València-La Fe. Estarà dotat de 34 consultes de medicina de família, 6 consultes pediàtriques, una unitat d’odontologia preventiva, una sala d’extraccions, tractaments i cures.

Així mateix, disposarà d’una àrea de cirurgia menor ambulatòria, una àrea maternal, una àrea de rehabilitació, una àrea de salut sexual i reproductiva, una àrea de salut mental una àrea de prevenció precoç del càncer de mama i l’àrea administrativa i de direcció del centre. D’altra banda, per a l’atenció de les urgències aquest centre comptarà amb un Punt d’Atenció Continuada amb 6 consultes d’urgències i una sala de raigs X.

Centre d’Especialitats Campanar

Una altra de les infraestructures de gran envergadura que inicia aquest dijous la seua construcció és el centre d’especialitats d’alta resolució de Campanar, que comptarà amb els millors recursos assistencials a l’ésser l’únic amb radiologia, TAC, ressonància magnètica i Cirurgia Major Ambulatòria amb quatre quiròfans.

En concret, el centre, amb una superfície de 9.957,50 metres quadrats, atendrà una població de 250.000 habitants. Per a això, estarà dotat de 55 consultes de 19 especialitats, amb 11 sales d’exploracions funcionals, gabinet d’endoscòpies, àrea de diagnòstic per imatge, àrea d’extraccions i laboratori. Així mateix, tindrà una àrea administrativa i de direcció del centre.

Procés de construcció del Espai Sanitari de Campanar

El Espai Sanitari Ernest Lluch de Campanar s’està construint en diverses fases, ja que és un projecte format per diferents infraestructures sanitàries.

Els nous edificis que inicien les seues obres, el centre de salut i el centre d’especialitats són els primers planificats del complex sanitari. Les obres d’aquests centres s’uneixen a les del nou servei de les urgències al carrer Joaquín Bellester que ja està en funcionament.

D’altra banda, s’està duent a terme la reforma de l’edifici de laboratoris per als serveis d’emergències sanitàries, i les obres de desamiantado estructural del pavelló de rehabilitació ja finalitzades.

Finalment, completaran el Espai Sanitari Ernest Lluch, la creació d’un hospital de crònics i llarga estada, un centre de rehabilitació integral ambulatori, un centre de trobada de pacients de salut mental, quatre hospitals de dia per a l’atenció de trastorns mentals, un centre d’estudis en salut i gènere, una escola de salut, una casa del pacient i l’ampliació de l’aparcament subterrani. En l’exterior es contempla un parc urbà que connectarà l’espai entre totes les àrea.