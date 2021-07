Sanitat insta a les embarassades a posar-se la vacuna contra la Covid19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Ministra de Sanitat Carolina Darias va confirmar ahir la necessitat d’accelerar la vacunació contra la Covid 19 de dones embarassades, davant l’alta taxa d’ingressos de dones gestants, i després que en l’últim més n’han mort tres dones que es trobaven en este període de la maternitat , l’última d’elles en les últimes hores després de romandre durant setmanes en la unitat d’intensius



Tots els estudis advoquen que són més els beneficis de la vacunació que els riscos

De fet, ha afegit, el Ministeri de Sanitat mantindrà reunions amb societats de ginecologia i matrones per a incidir en la importància que les gestants d’immunitzen sent preferent la vacunació amb les inoculacions de Pfizer o Moderna

Al principi hi havia poca informació perquè no se’ls va incloure en les primeres investigacions, però els estudis que s’han anat publicant demostren que hi ha bona resposta immunitària», explica Juan Navarro, president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva de la Comunitat Valenciana

En aquest sentit, insisteix que les vacunes de la covid no són amb virus vius pel que redueix els possibles efectes