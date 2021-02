Sanitat licita les obres d’ampliació i reforma del centre de salut de Algemesí

Print This Post

El pressupost de les obres és d’1.963.296,89 euros i el termini d’execució del projecte en les diferents fases és de 18 mesos

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la plataforma de contractació la licitació de la reforma i ampliació del centre de salut d’Algemesí.

El projecte contempla l’ampliació de l’actual centre de salut construït en 1990, en una parcel·la annexa cedida per l’Ajuntament d’Algemesí a la Generalitat. Les obres es duran a terme adoptant les mesures necessàries que permeten compatibilitzar els treballs amb la prestació assistencial.

El centre reformat i ampliat comptarà amb un total de 23 consultes mèdiques i 13 consultes infermeria. En concret, l’àrea de Medicina Familiar tindrà 8 consultes mèdiques i 5 consultes d’infermeria. Al seu torn, es reubicaran les àrees de Pediatria, Atenció continuada, Atenció Especialitzada, Treball social, i Atenció a la dona i s’ampliaran les àrees de Recepció, Extraccions, així com la Unitat de Rehabilitació bàsica.

Per part seua, l’Àrea de Diagnòstic per imatge serà de nova creació i comptarà amb una sala de Radiologia convencional. També seran nous els vestuaris d’accés i quart de control annex i la sala d’espera,

Quant al centre de salut sexual i reproductiva, disposarà d’una consulta per a facultatiu o facultativa, una consulta d’infermeria, així com un despatx per a sexológo/a i un despatx de suport administratiu. També de nova creació serà a l’àrea de Odontopediatría, que es traslladarà des del Consultori Auxiliar d’Algemesí.

El futur centre una vegada ampliat tindrà una superfície construïda total de 2.457,58 metres quadrats, dels quals 925,46 seran la superfície ampliada i 1.300,51 els metres quadrats afectats per la reforma.

El pressupost de les obres definit en el projecte és d’1.963.296,89 euros. El termini d’execució del projecte en les diferents fases és de díhuit mesos. S’espera el començament per a juliol de 2021 i la seua finalització per a gener de 2023.