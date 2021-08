Sanitat llança una campanya massiva per a donar una nova oportunitat als qui han rebut la cita per a vacunar-se contra la COVID però no han acudit

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha llançat una campanya massiva per a donar una nova oportunitat als qui havent rebut la telefonada o el SMS per a vacunar-se contra la COVID-19 no han acudit a la cita pel motiu que siga. Les persones que es troben en esta situació rebran en el mòbil este dijous un missatge de text.

El SMS inclou un enllaç on la persona pot seleccionar, d’entre quatre opcions, la setmana o setmanes que millor s’adapta a la seua disponibilitat. Així, per a interferir el menys possible en l’activitat laboral o en el període de vacances. El interessat/ o interessada podrà manifestar la seua preferència per qualsevol de les dos últimes setmanes d’agost o per les dos primeres del mes de setembre.

D’esta manera, la persona que no s’haja vacunat contra la COVID-19 a pesar d’haver sigut convocada, rebrà una nova cita per a alguna de les setmanes que haja indicat que està disponible per a la vacunació.

Cal vacunar-se per una o un mateix, però també pels altres. Perquè una persona pot estar sana, contraure la infecció i passar-la de manera asimptomàtica, sense complicacions, però esta mateixa persona pot arribar a contagiar a algú vulnerable del seu entorn.