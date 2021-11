Sanitat notifica 1.334 nous casos de coronavirus i 457 altes en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Per províncies: 197 a Castelló, 420 a Alacant i 717 a Valènci

Els hospitals valencians tenen 363 persones ingressades, 62 d’elles en l’UCI

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 1.334 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 527.601 persones. Els nous casos per províncies són 197 a Castelló (56.959 en total); 420 a Alacant (192.871) i 717 a València (277.770). La xifra de casos no assignats es manté en 1.

D’altra banda, s’han registrat 457 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia en la Comunitat Valenciana ascendeix a 522.751 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 56.088 a Castelló, 191.038 a Alacant i 275.569 a València. El total d’altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 363 persones ingressades, 62 d’elles en l’UCI: 78 a la província de Castelló, 10 en UCI; 121 a la província d’Alacant, 26 d’elles en l’UCI; i 164 a la província de València, 26 en UCI.

S’han registrat dues defuncions per coronavirus des de l’última actualització, dues persones de 57 i 84 anys, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 7.912: 871 a la província de Castelló, 3.043 en la d’Alacant i 3.998 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 8.379 casos actius, la qual cosa suposa un 1,55% del total de positius.

Des de l’última actualització, s’han notificat tres brots de 10 o més casos:

· Benicarló: 11 casos. Origen social

· Benidorm: 13 casos. Origen social

· Xilxes: 11 casos. Origen social