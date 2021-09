Sanitat notifica 185 nous casos de coronavirus i 273 altes en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nous casos per províncies: 24 en registrats a Castelló, 109 a Alacant i 52 a València

Un total de 3.949.631 persones compten ja amb la pauta completa d’immunització

Un total de 4.049.211 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosis de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la COVID) 3.949.631 persones.

D’altra banda, la Conselleria ha notificat, des de l’última actualització, 185 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens. Amb aquests nous casos, la xifra total de positius se situa en 509.609 persones. Els nous casos registrats per províncies són 24 a Castelló (52.947 en total); 109 a Alacant (186.899 en total) i 52 a València (269.761 en total). Continua havent-hi 2 casos no assignats.

A més, s’han registrat 273 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia en la Comunitat Valenciana ascendeix a 510.754. Per províncies, les altes es distribueixen així: 53.316 a Castelló, 186.527 a Alacant i 270.854 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 184 persones ingressades, 54 d’elles en l’UCI: 25 a la província de Castelló, 7 en UCI; 72 a la província d’Alacant, 22 d’elles en l’UCI; i 87 a la província de València, 25 d’elles en UCI.

A més, s’han registrat 2 defuncions en els últims 7 dies, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.784: 843 a la província de Castelló, 2.987 en la d’Alacant i 3.954 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.523 casos actius, la qual cosa suposa un 0,48% del total de positius.

Des de l’última actualització, s’ha registrat un brot amb 10 o més casos associats en la localitat de Cheste, d’àmbit educatiu.