Sanitat notifica tres casos de trastorns de la coagulació en pacients que han rebut la vacuna de AstraZeneca

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat al Centre Nacional de Farmacovigilància el registre de tres casos de trastorns de la coagulació en pacients als quals s’ha administrat la vacuna de AstraZeneca en la Comunitat Valenciana.

Es tracta de tres homes de 38, 41 i 50 anys que s’estan actualment estudiant i avaluant, però cap d’ells recull diagnòstics de trombosis cerebrals i no s’ha observat trombocitopenia. Per tant, no estarien dins dels casos de trombosis de sins venosos cerebrals que han despertat interés i més preocupen en el context de l’alerta que està sent avaluada en el Comité d’Avaluació