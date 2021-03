Sanitat posa a la disposició de la ciutadania el ‘Portal del Pacient’ en la seua pàgina web

Connect on Linked in

Amb un sol clic es podrà accedir a serveis que evitaran desplaçaments i esperes

Es podran consultar les cites pendents no sols en Atenció Primària, sinó també amb cada especialista

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha desenvolupat un apartat en la pàgina web denominat ‘Portal del Pacient’, on es recull, en una sola pàgina, les seccions més consultades per la ciutadania i que tenen a veure amb l’assistència sanitària que reben.

El ‘Portal del Pacient’ ofereix una experiència d’usabilitat molt més visible i accessible. Amb un sol clic es pot accedir des de la portada de san.gva.es (consultar ací) a informació i serveis que evitaran desplaçaments o esperes.

En el portal es poden trobar diferents apartats com, per exemple, consultar una cita mèdica en el centre de salut. A més, amb aquesta nova versió s’incorporen dues novetats destacades en el servei a través de la web. Per primera vegada, es podran consultar les cites pendents no sols en Atenció Primària, sinó també amb cada especialista.

També s’ha incorporat un apartat amb informació sobre videoconsultes: la solució temporal que està implementant la Conselleria per a millorar la comunicació amb el pacient, sobretot, amb la reducció de la presencialitat amb motiu de la COVID-19.

Es té accés directe a la secció de ‘Targeta Sanitària SIP’, on estaran els diferents procediments que permetran, de manera àgil i senzilla, donar-se d’alta i també sol·licitar la renovació de la targeta sanitària o la modificació de les dades de contacte, així com el registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva.

Altres funcionalitats són poder accedir a la Història de Salut Electrònica o resoldre els dubtes més freqüents a través de ‘El teu SAIP respon’.

La directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, Plans Cuenca, ha destacat que “continuem treballant per simplificar els tràmits que la ciutadania realitza amb aquelles qüestions relacionades amb la seua salut, al mateix temps que els acostem la sanitat eliminant tot tipus de barreres, fins i tot aquelles que ens arriben donades per circumstàncies com la pandèmia”.

Plans Cuenca ha afegit que “tindre a un clic allò que més demanda la ciutadania a través de la nostra web és també humanitzar el nostre sistema sanitari”.