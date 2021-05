Sanitat posa a la disposició dels pacients el Resum del Pacient Europeu per a millorar l’atenció mèdica durant els viatges

Print This Post

Recull informació sobre tractaments actuals, vacunes rebudes, al·lèrgies, diagnòstics i implants



Millorarà l’assistència sanitària punt dels pacients que viatgen fora d’Espanya com dels ciutadans europeus atesos ací

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posa a la disposició dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana el Resum del Pacient Europeu (EU Patient Summary). Aquest nou servei es presenta coincidint amb la commemoració el 9 de maig del Dia d’Europa.

Es tracta d’un document que permetrà millorar l’assistència sanitària no programada, tant de les persones que viatgen fora d’Espanya com dels ciutadans europeus que són atesos en el territori nacional.

Aquest document es pot obtindre a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, en l’apartat d’Història de Salut Electrònica del pacient (http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/historia-salud-electronica), on es recull la informació clínica més significativa dels episodis de salut o assistència rebuda.

En aquest resum assistencial ve recollida la informació clínica i assistencial del pacient, la qual cosa permet als professionals sanitaris obtindre informació rellevant que pot resultar molt útil i imprescindible a l’hora d’atendre aqueixa persona, en concret en casos d’urgències o assistència no programada.

Segons ha manifestat la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, María Llanos Cuenca, “la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, seran les primeres a posar en marxa aquest servei assistencial, que s’ha implementat dins d’una infraestructura tecnològica, de manera que s’assegura el control de dades, la confidencialitat, i el propi pacient podrà conéixer quins professionals sanitaris han consultat les seues dades”.

De fet, s’ha implementat dins de la infraestructura tecnològica del Sistema HCDSNS (Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut) i de la eHealth Digital Services Infrastructure del servei My Health @ EU de la Unió Europea, com a part del programa CEF (Connecting Europe Facility) per a e-Salut.

D’altra banda, María Llanos Cuenca ha assenyalat que “aquesta iniciativa forma part també del nostre compromís a oferir als pacients un major accés a la seua informació clínica i d’una major transparència, sempre garantint la confidencialitat de la informació”.

Història de Salut Electrònica

L’usuari del sistema sanitari pot accedir al portal de la Història de Salut Electrònica a través de la web de la pròpia Conselleria i des de l’App GVA+Salut amb certificat digital o a través de cl@ve.

En aquest portal es poden trobar tant els informes de la història clínica oferits per la Conselleria de Sanitat com els informes generats en qualsevol punt de la xarxa pública sanitària, independentment de la Comunitat Autònoma en la qual s’haja prestat l’assistència, disponibles en la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS).

Així, permet accedir a la història clínica resumida o resum de l’historial clínic dels centres de primària, l’informe d’urgències, l’informe d’alta d’hospitalització, l’informe de consultes externes, l’informe de cures d’infermeria, l’informe de resultats de proves de laboratori, l’informe de resultats de proves d’imatge i, des del mes de maig de 2020, els informes d’incapacitat laboral temporal, tant els comunicats de baixa com els d’alta i els comunicats de confirmació.

Finalment, l’usuari pot bloquejar els informes que la persona no vol que siguen accessibles pels professionals sanitaris d’altres comunitats.