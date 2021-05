Sanitat posa en marxa la nova “agenda de taulell” en tots els centres d’Atenció Primària

Print This Post

A través de la web i l’app, els usuaris podran demanar una cita telefònica amb el personal d’admissió per a solucionar tràmits administratius

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha remés instruccions a tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana perquè posen en marxa la denominada nova “agenda de taulell” en tots els centres d’Atenció Primària.

Es tracta d’una agenda coordinada pel personal administratiu dels centres d’Atenció Primària que permetrà disminuir tràmits de tipus burocràtic, ja siga parlant amb el personal sanitari o resolent-la ells mateixos.

En aquest sentit, es tracta d’una agenda perquè els usuaris puguen demanar una cita telefònica amb el personal d’admissió per a solucionar tràmits administratius.

Aquesta cita es podrà sol·licitar a través de la web i l’app pels següents motius: actualització i prolongació de tractaments, informe mèdic, informe escolar, petició de transport sanitari, justificant d’assistència (es pot obtindre en l’en l’app, però en la web no està disponible), canvi de dades personals, resolució de dubtes generals, gestió de parts d’incapacitat temporal (IT) i gestió i tramitació de proves complementàries.

D’aquesta manera, el personal administratiu contactarà amb l’usuari en les primeres 24, 48 hores per a identificar el motiu de consulta i gestionar la demanda. Si es precisa, se citarà en l’agenda del personal facultatiu o d’infermeria segons la demanda, sempre indicant el motiu de la sol·licitud.

Per a això, s’ha remés ja la informació necessària que es precisa per a la seua obertura als responsables del sistema d’informació ABUCASIS dels departaments i, prèviament s’ha realitzat un pilotatge d’aquesta mena d’agendes en diversos centres de la Comunitat per a i valorar les possibles millores.