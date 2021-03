Sanitat prepara un llistat de personal d’Infermeria voluntari per si fora necessari el seu suport durant la vacunació massiva

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitad Universal i Salut Pública ha sol·licitat a les infermeres i infermers de tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana la seua col·laboració per a participar, si fora necessari, en el procés de vacunació massiva de la població.

La finalitat d’esta mesura és disposar d’un llistat de personal de suport amb la suficient antelació per a quan arribe el moment d’administrar una quantitat important de dosi de vacunes enfront de la COVID-19 en un temps relativament curt. En este sentit, des de Sanitat es remunerarà l’excés de treball que realitzen fora de la jornada habitual, sempre en el cas que la seua participació fora necessària.

La Conselleria ha incrementat la plantilla en més de 3.400 infermeres, 2.038 tècnics/as en cures auxiliars d’infermeria i més de 800 auxiliars administratius/as per a enfortir i atendre de manera eficaç totes les necessitats assistencials plantejades per la pandèmia.

Este acord, que disposa d’un pressupost total per a l’exercici de 2021 de 13.108.768 euros i té caràcter voluntari per als i les professionals, recull la remuneració per mòduls de l’excés de treball i inclou un apartat en el qual expressament es contempla la possibilitat d’establir mòduls de dos hores i mitja o de cinc hores, per a vacunar de COVID-19 fora de la jornada habitual.