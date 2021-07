Sanitat preveu administrar més de 129.000 dosi de la vacuna a persones de 39 a 30 anys esta setmana

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té previst administrar esta setmana 295.298 dosi de la vacuna contra la COVID-19. Quatre de cada 10 dosi aniran destinades a persones de 39-30 anys.

L’estratègia de vacunació ha prioritzat fins ara a les persones de més edat perquè tenen més risc d’hospitalització i d’ingressar en l’UCI, però ningú és immune, i els contagis entre les persones joves estan augmentant. La incidència en la joventut és molt superior a la mitjana de la població general i, encara que els joves solen passar la malaltia amb símptomes menys greus, anirem estenent la vacunació cap a les persones més joves.

En línia amb este objectiu, esta setmana està previst inocular 174.193 dosi de la vacuna de Pfizer, la major part d’elles a persones de 39-30 anys, tant per a primeres com per a segones dosis.

La resta de vacunes de Pfizer s’utilitzarà per a segones dosis, noves incorporacions, persones que no van poder ser vacunades abans perquè, per exemple, tenien activa una infecció per coronavirus o pacients amb condicions de salut de molt alt risc.

De Moderna està previst administrar 49.516 dosi. La major part de vacunes anirà destinat a primeres dosis de persones de 39-30 anys. També s’han reservat vacunes perquè les empreses privades vacunen a les seues plantilles.

D’altra banda, de Janssen s’administraran dosi principalment per a la recaptació de persones que no van rebre la seua vacuna per qualsevol motiu.

Finalment, la vacuna de AstraZeneca s’utilitzarà sobretot per a completar la pauta de persones majors de 60 anys ja inoculades amb aquesta vacuna. En total, seran 70.264 dosi.