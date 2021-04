Sanitat preveu recuperar al maig el 80% de l’atenció presencial en els centres de salut

Connect on Linked in

La ciutadania podrà triar entre assistència presencial o telefònica quan demane cita prèvia

S’incorpora l’agenda de taulell per a tràmits burocràtics

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha resolt recuperar gradualment l’atenció presencial en els centres de salut de la Comunitat Valenciana. L’objectiu, consensuat entre la Direcció General d’Assistència Sanitària i les Direccions d’Atenció Primària dels diferents departaments sanitaris, és que s’haja représ fins al 80% de l’activitat presencial durant el mes de maig en funció de la necessitat d’atenció.

La millora de la situació epidemiològica permet en aquests moments, tal com va avançar la setmana passada la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, anar obrint progressivament les agendes presencials per a personal facultatiu, d’Infermeria i Pediatria dels centres de salut.

D’aquesta manera, la ciutadania podrà optar entre atenció telefònica o presencial quan necessite acudir al primer nivell assistencial, l’Atenció Primària, i sol·licite cita a través de l’APP GVA+*Salut, de la web de Sanitat, per telèfon en el seu centre de salut o en la línia 961 839 000.

La reactivació de l’atenció presencial arriba acompanyada d’altres dues mesures orientades a optimitzar l’assistència, evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris i previndre massificacions en els centres de salut que comprometen la seguretat de professionals i pacients.

Es manté el triatge per a pacients que sol·liciten assistència sense cita prèvia per a oferir a cada pacient el servei que requereix com més prompte millor i amb els recursos més adequats a la seua necessitat. L’atenció telefònica s’utilitzarà preferentment, per a seguiments o segones visites que no revisten gravetat.

D’altra banda, s’activen les agendes de taulell per a solucionar tasques administratives, sol·licitud d’informes i altres documents, sense necessitat d’arribar a la consulta del metge o de la metge de família.