Sanitat rebrà al març més de 270.000 dosi de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Totes les residències de persones majors i de diversitat funcional hauran rebut, almenys, la primera dosi la setmana vinent

La Comunitat Valenciana rebrà durant el mes de març un total de 272.610 dosi de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, segons ha explicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló. L’1 de març, la farmacèutica enviarà 52.650 dosi de la vacuna, i la resta de setmanes augmentarà els enviaments a 54.990. Aquesta vacuna estarà dirigida als col·lectius de persones de més de 80 anys.

La signatura AstraZeneca ja ha confirmat que enviarà un total de 1,8 milions de dosis durant aquest mes de febrer a Espanya, si bé encara no s’ha concretat el repartiment per comunitats autònomes. Per part seua, Moderna farà un lliurament per a la setmana vinent de 8.700 dosi. En la Comunitat Valenciana, aquestes vacunes es destinaran, de moment, al personal sanitari, reservant així les dosis de Pfizer per a les persones majors de 80 anys.

Amb aquestes xifres, la planificació per a la setmana vinent de la Conselleria de Sanitat passa per concloure el procés d’administració de segones dosis a les persones que els corresponga (que van rebre la primera tres setmanes abans) i continuar avançant a major ritme en la vacunació del personal sanitari tant públic com privat.

D’altra banda, la previsió és que en la major part de residències de persones majors i de diversitat funcional s’hagen administrat les dues dosis de la vacuna i que, totes hagen rebut, almenys, la primera dosi durant la setmana vinent.

Fins al moment, la Comunitat Valenciana ha rebut 182.690 dosi de la vacuna, de les quals s’han administrat ja 174.501, la qual cosa suposa un 95,5%. Barceló ha destacat que, amb l’increment d’enviaments per part de les farmacèutiques, “aconseguirem l’objectiu que quan finalitze el mes de març hi haja 300.000 persones vacunades en la Comunitat Valenciana”.