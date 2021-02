Sanitat recomana actualitzar les dades de contacte del sistema SIP per a agilitar la cita telefónica de la vacuna contra el coronavirus

Connect on Linked in

Sanitat contactarà telefònicament amb els pacients per a acordar la cita de vacunació

Els centres de salut de la Comunitat Valenciana recomanen als usuaris que no insistisquen a trucar als telèfons de contacte per a demanar torn per a la pròxima vacunació de coronavirus.

Sanitat s’encarregarà de notificar de manera oficial del dia, lloc i hora corresponent per a acudir a vacunar-se contra la covid 19. El mètode triat per conselleria serà a través de SMS o d’una crida, per la qual cosa qualsevol altra notificació que no s’ajuste amb la prevista per Generalitat no serà l’oficial.

Per aquest motiu ja s’està començant a sol·licitar als pacients que actualitzen i revisen la informació que figura en la base de dades de la conselleria per a comprovar que els telèfons de contacte estan actualitzats i són els correctes.

Aquestes dades són vitals per a garantir que els centres de vacunació podran contactar telefònicament amb els pacients per a acordar la cita de vacunació.

Per a actualitzar les dades del sistema SIP (Sistema d’Informació Poblacional) o assegurar-se que són correctes s’ha d’accedir al formulari d’actualització de dades del SIP de la Conselleria de Sanitat.a través de la web

www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Aquest formulari serveix també per a actualitzar les dades de contacte de Sanitat davant qualsevol altra consulta mèdica, és especialment útil en plena pandèmia, ja que la majoria de consultes es realitzen per via telefònica. Si el número de contacte no està actualitzat, els metges no podran contactar amb el pacient.