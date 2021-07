Sanitat recomana extremar les precaucions per a gaudir del bany i previndre ofegaments a l’estiu

Connect on Linked in

Els ofegaments representen el 42% dels accidents aquàtics atesos pel SES durant l’estiu



Iniciar el massatge cardíac fins a l’arribada dels serveis sanitaris és fonamental per a la supervivència

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través del Servei d’Emergències Sanitàries (SES), recorda la conveniència de prendre precaucions durant l’estiu per a poder gaudir del bany i dels esports aquàtics, amb la finalitat d’evitar possibles ofegaments.

Les recomanacions que realitzen els professionals en emergències sanitàries a qualsevol banyista i esportista del mitjà aquàtic se centren en l’elecció de llocs segurs per al bany, que compten amb serveis de socorrisme i seguir sempre les indicacions que s’efectuen a cada moment.

Respectar el significat de les banderes a la platja i evitar el bany tot sol o si s’ha consumit alcohol, són altres consells a tindre en compte.

Enguany, com ja ocorreguera l’estiu passat, cal seguir a més de les recomanacions habituals, les que es determinen derivades de la pandèmia per COVID-19.

La directora del SES, Begoña Arcos ha ressaltat la importància de “evitar el bany en solitari, ja que, en cas de presentar-se un problema de salut, el temps de demora a alertar als serveis d’emergències pot ser vital”.

A més, és aconsellable que l’exercici durant el bany s’adapte a la pròpia condició física i a l’edat. D’aquesta manera s’evita un excés d’esforç, alguna cosa a tindre molt en compte en adults d’edat avançada, fonamentalment.

Especial recalcament fa la directora del SES sobre els xiquets, com un dels col·lectius més vulnerables de patir ofegaments. Per això, ha insistit que “cal vigilar-los sempre i no deixar-los mai sols, especialment en les piscines, on un descuit pot ser fatal”.

Begoña Arcos recorda també que no cal banyar-se immediatament després dels menjars. “Un dels factors que pot influir en què es done amb major facilitat la pèrdua de consciència o un mareig, és la digestió a conseqüència del propi procés, la qual cosa pot desencadenar en un ofegament”, ha afirmat.

Cal recordar que, en cas de presenciar un accident aquàtic, cal avisar immediatament al 112. Tot seguit, si es coneix com realitzar un massatge cardíac, és fonamental per a la supervivència iniciar una reanimació cardiopulmonar bàsica fins a l’arribada dels serveis sanitaris.

En cas de desconéixer la tècnica, aquesta pot ser explicada telefònicament per un dels metges coordinadors del CICU (Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències), després d’haver anomenat al 112.

Onze persones ofegades aquest mes

Entre l’1 de juny i el 31 d’agost de 2020, van morir un total de 42 persones per ofegament en platges, piscines o espais naturals de la Comunitat Valenciana. Aqueixa xifra va suposar el 42% del total d’accidents aquàtics atesos durant aqueix període pels serveis sanitaris d’emergència de la Generalitat Valenciana. Durant aquest mes de juny han perdut la vida onze persones en accidents aquàtics succeïts entre les tres províncies.

Els experts insisteixen que es pot previndre aquests accidents i disminuir les seues conseqüències, seguint unes mínimes normes de seguretat com les que s’han descrit. Cal recordar que un ofegament pot produir la mort, però també seqüeles greus com a lesions pulmonars o danys cerebrals irreversibles.