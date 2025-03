Sanitat recorda que agredir al personal sanitari és delicte i llança una campanya de sensibilització

La Conselleria de Sanitat ha aprofitat el Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris per recordar que qualsevol agressió o manifestació violenta cap als professionals sanitaris és un delicte que comporta penes, sancions o multes.

Per conscienciar a la població sobre la importància d’erradicar qualsevol tipus de violència en l’àmbit sanitari, la Conselleria ha llançat la nova campanya de sensibilització amb el lema “Agredir al personal sanitari és delicte. I té impacte en l’atenció que reps”.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat la importància de crear un entorn segur per als professionals sanitaris. Ha animat tota la població a implicar-se en la campanya per eliminar la violència i garantir la seguretat dels qui cuiden la salut de la ciutadania.

Gómez ha condemnat qualsevol tipus d’agressió, ja que aquestes accions generen danys físics i psicològics als professionals, repercutint també en la qualitat de l’atenció que reben els pacients.

Segons la reforma del Codi Penal de 2015, agredir o intimidar de manera greu un professional sanitari es considera un delicte d’atemptat, amb penes de presó d’un a quatre anys i una multa de tres a sis mesos. La campanya d’enguany mostra casos reals de professionals del sector sanitari que han estat víctimes d’agressions físiques o verbals mentre exercien les seves funcions. Aquests incidents han tingut un gran impacte en la seva salut mental i física, amb trastorns d’estrès postraumàtic, ansietat, fòbies i altres seqüeles.

L’objectiu de la campanya és conscienciar la societat de les greus repercussions que tenen aquestes agressions per als professionals, i, per extensió, per als pacients. A més, es fa una crida a la ciutadania a denunciar qualsevol violència presenciada en l’àmbit sanitari.

Les agressions al personal sanitari a la Comunitat Valenciana han augmentat, amb un total de 1.356 agressions l’any passat, de les quals 83,7% van ser verbals i 16,3% físiques. El major nombre d’agressions es va registrar en l’àmbit d’Atenció Primària. La Generalitat compta amb un Pla Integral de Prevenció de les Agressions per atendre les víctimes, oferint assessorament jurídic i assistència psicològica als professionals afectats.