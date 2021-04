Sanitat recorda que les mesures de protecció enfront de la COVID-19 han de respectar-les tant les persones vacunades com les no vacunades

Connect on Linked in

Persones expertes recorden que es tarden unes setmanes a desenvolupar anticossos des que es rep la vacuna

La Comunitat Valenciana ha administrat més de 1,3 milions de dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un de cada cinc valencians majors de 18 anys ha rebut almenys una dosi i 335.281 han rebut la pauta completa. La major part d’aquestes dosis s’han administrat en persones majors i en els col·lectius professionals més exposats. Com canvia aquesta circumstància el seu dia a dia? poden fer vida normal després de la vacuna? La resposta és rotunda: No.

Els qui estan vacunats, fins i tot si han rebut les dues dosis recomanades pels laboratoris per a aconseguir el grau òptim d’immunitat, han de continuar portant màscara, mantindre la distància de seguretat i la higiene de mans, així com ventilar espais tancats. “Ara com ara, rebre la vacuna no permet relaxar les mesures de seguretat. És més, les normes establides per les autoritats sanitàries són iguals en aquest moment per a vacunats i no vacunats”, comenta el doctor Salvador Peiró, investigador en l’àrea d’investigació en Serveis de Salut i Farmacoepidemiología de Fisabio.

“Els assajos clínics d’autorització de les diferents vacunes evidencien que la vacunació és efectiva per a reduir els casos de COVID-19 simptomàtica en tots els grups d’edat. Fins i tot quan s’infecten, el risc de desenvolupar COVID greu és molt menor”, explica Peiró. És més, els casos reportats de reinfecció, prossegueix, són anecdòtics.

Ara bé, afig, “si les persones vacunades relaxen les mesures de protecció (màscara, distància, higiene de mans i ventilació) quan encara queden persones pendents de rebre la seua primera o la seua segona dosi, podria incrementar-se la transmissió i els quadres greus de COVID-19 entre els convivents, companys, amics i contactes pròxims d’els/les vacunats/as”.

A més, la vacunació no comença a ser efectiva fins al cap de dues o tres setmanes d’haver rebut la primera dosi i, en les pautes que requereixen dues, no s’aconsegueix el nivell de protecció òptim fins transcorregudes dues setmanes de la segona burxada. “Fins a aqueix moment, i especialment en les dues o tres primeres setmanes després de la primera dosi, les persones no han generat els anticossos que les protegiran de la malaltia i han de ser especialment acurades”, recorda l’investigador.

En conclusió, mantindre les precaucions enfront del coronavirus, fins i tot després d’haver sigut vacunats, ajuda a evitar infeccions en les persones que han rebut les dues dosis i, sobretot, protegeix d’emmalaltir als qui estan pendents de ser immunitzats. Per tant, mentre avança la vacunació de tota la població, quantes menys persones contraguen el virus, menor probabilitat haurà de que els grups més vulnerables entren en contacte amb ell, o almenys en càrregues víriques altes.