Sanitat reforça el rastreig de contactes amb 100 documentalistes

Operaran des de les aules formatives de l’Hospital La Fe i s’uneixen als més de 2.100 amb els quals ja comptava la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha reforçat el rastreig de contactes de casos positius de coronavirus en la Comunitat Valenciana amb la contractació de 100 nous tècnics documentalistes que operaran des de l’Hospital Universitari i Politècnica La Fe de València.

Aquests i aquestes professionals que s’incorporen a les labors de rastreig per a coadjuvar a tallar les cadenes de transmissió del coronavirus estan rebent, de la mà de personal tècnic de Salut Pública, formació sobre qüestions tecnicocientífiques del virus SARS-CoV-2; eines recomanades per l’Organització Mundial de la Salut per a establir el rastreig de contactes i quarantenes, tècniques de seguiment i casos pràctics.

Els i les professionals s’encarreguen de realitzar un llistat dels contactes estrets dels casos confirmats de coronavirus, que són incorporats en la història clínica electrònica de l’o la pacient pacient. Es consideren contactes estrets les persones amb les quals han conviscut o amb les quals han mantingut un contacte de 15 minuts a una distància inferior de dos metres sense la protecció adequada.

Aquesta informació es trasllada de manera automàtica als equips dels centres de Salut Pública, que acaben de caracteritzar a tots els contactes dels casos.