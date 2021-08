Connect on Linked in

Emiliano García indica que el nombre de mercats ambulants autoritzats per als actes fallers de setembre és de 41 que comptaran amb un total de 170 parades

Sanitat reforça les inspeccions en matèria sanitària i compliment de les mesures Covid per als actes fallers

La regidoria de Sanitat, Salut i Consum ha preparat l’operatiu per a la campanya dels actes fallers 2021 en coordinació amb els servicis d’Ocupació Domini Públic, Cultura Festiva, Policia Local i Cicle Integral de l’Aigua. “Enguany es reforçaran les inspeccions en matèria sanitària perquè es complisquen tots els protocols Covid”, ha explicat el regidor de l’àrea, Emiliano García, qui ha precisat que cadascuna de les entitats falleres “disposarà d’un pla de contingència a l’hora de complir amb les mesures Covid per a les activitats amb afluència de públic que tinguen autoritzades”.

Enguany s’han autoritzat mercats ambulants, que comptaran amb un total de 170 parades, dels quals 78 corresponen a llocs amb elaboració de productes, 62 sense elaboració i 30 de begudes.

García ha indicat que els inspectors de sanitat en l’exercici de les seues funcions d’inspecció, “vetlaran perquè es complisquen estes mesures recollides en les diferents resolucions, decrets i instruccions provinents de les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques”. Així mateix, ha posat l’accent que “es reforçarà les inspeccions en establiments d’hostaleria, en matèria sanitària i compliment de mesures Covid”.

Masses fregides

Pel que fa a les parades de masses fregides, una vegada tancat el termini de sol·licitud d’autoritzacions i rebut el llistat del Servici d’Ocupació Domini Públic Municipal, l’equip d’inspectors comprova la documentació sanitària i supervisa el compliment de totes les mesures sanitàries necessàries per a exercir l’activitat. A més durant les inspeccions comproven l’estat dels aliments elaborats, la matèria primera i la higiene del personal que manipula els aliments. Estos equips estaran operatius des del 31 d’agost fins al dia 5 de setembre i realitzaran diàriament inspeccions en horari matutí, vespertí i nocturn a tots els llocs autoritzats de masses fregides.

També analitzen l’oli de fritada, mitjançant els equips mòbils d’anàlisis de compostos polars, comproven que tenen escomesa d’aigua potable, analitzen in situ l’aigua, i prenen mostres per a la seua anàlisi en el Laboratori Municipal. Si escau, retiren i decomissen els aliments no autoritzats per a la seua venda o que no són aptes per al consum.

Aliments i begudes

Per a la realització d’estes inspeccions, el Servici de Sanitat compta amb 7 Inspectors, que inspeccionen les parades dels mercats amb venda d’aliments. Estos inspectors des del 31 d’agost fins al dia 5 de setembre, realitzen actuacions per a comprovar la documentació, inspeccionar les instal·lacions, els aliments tant de la matèria primera com de producte elaborat, així com la higiene i indumentària del personal que treballa en les parades.

Mercats ambulants autoritzats

A l’igual que en les altres parades, els inspectors comproven que tenen escomesa d’aigua potable, i analitzen la seua qualitat. En cas que procedisca, retiren i decomissen els aliments no autoritzats per a la seua venda o que no són aptes per al consum. Es reforçaran les inspeccions sobre les activitats que es desenvolupen en tots ells perquè “la prioritat és garantir que la celebració dels actes fallers es realitze amb les màximes garanties de seguretat per a la salut”. “És una tasca col·lectiva aconseguir que els actes fallers 2021 siguen un exemple de responsabilitat i de compliment de les recomanacions”, ha afirmat el regidor, qui ha assegurat que els valencians i les valencianes seran “un referent per al conjunt de la societat”.