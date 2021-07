Sanitat registra 1.271 casos nous de coronavirus i 252 altes

Connect on Linked in

Per províncies: 131 a Castelló, 193 a Alacant, 945 a València i 2 no assignats

Test de detección rápida de la Covid-19 Test de detección rápida de la Covid-19 1/4/2020

Un total de 2.603.224 persones compta ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Per part seua, compten amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) 1.877.023 persones. Per províncies: 221.766 a Castelló, 689.221en Alacant i 966.036 a València.

A més, s’han notificat 1.271 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 405.195 persones. Per províncies, 131 a Castelló (41.818 en total); 193 a Alacant (150.124 en total); i 945 a València (213.250 en total); també s’han registrat 2 casos no assignats, per la qual cosa el total ascendeix a 3.

Des de l’última actualització s’han registrat 252 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 402.148 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.099 a Castelló, 149.909 a Alacant i 210.083 a València. El total d’altes no assignades descendeix a 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 174 persones ingressades: 13 a la província de Castelló, de les quals 2 pacients en UCI; 28 a la província d’Alacant, 6 d’ells en UCI; i 133 a la província de València, 11 d’ells en UCI.

D’altra banda, s’ha registrat 2 defuncions en els últims 7 dies, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 7.457: 807 a la província de Castelló, 2.848 en la d’Alacant i 3.802 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 7.056 casos actius, la qual cosa suposa un 1,69% del total de positius.

Dels brots registrats, tres tenen més de 10 casos associats:

· Sot de Ferrer: 10 casos. Àmbit educatiu

· València: 14 casos. Àmbit educatiu

· València: 10 casos. Origen social