Sanitat registra 1.970 casos nous de coronavirus en la Comunitat Valenciana

La meitat dels contagis es produeixen en joves d’entre 15 i 29 anys i la incidència acumulada entre els 20-24 anys és de 930 casos per 100.000 habitants

– Nous casos registrats per províncies: 157 en la de Castelló, 221 a Alacant i 1.592 en la de València

Un total de 2.700.045 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) 1.961.710 persones. Per províncies, es distribueixen 234.211 a Castelló, 707.489 a Alacant i 1.020.010 a València.

A més, s’han notificat 1.970 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 408.857 persones. Per províncies, 157 a Castelló (42.102 en total); 221 a Alacant (150.578 en total); i 1.592 a València (216.175 en total). El total de casos no assignats es redueix a 2 després que s’haja reassignat un cas a la província de València.

La meitat dels casos registrats en l’últim mes (49,4%) s’ha produït en joves entre 15 i 29 anys en la Comunitat Valenciana, segons les dades facilitades per Salut Pública. En aquest sentit, la franja d’entre 20 i 24 anys és la que major percentatge representa (19,3%), la qual cosa suposa una incidència acumulada de 930 casos per cada 100.000 habitants.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha apuntat que “aquestes xifres demostren el que hem dit moltes vegades, que la pandèmia encara no ha acabat”. En aquesta línia, ha explicat que “hem aconseguit afeblir els efectes més greus del virus, especialment en la població més vulnerable, però encara hem de fer un pas més amb la màxima responsabilitat compartida per a acabar amb ell”.

Des de l’última actualització s’han registrat 518 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 402.666 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.130 a Castelló, 150.067 a Alacant i 210.412 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 246 persones ingressades: 12 a la província de Castelló, 2 pacient en UCI; 29 a la província d’Alacant, 4 d’ells en l’UCI; i 205 a la província de València, 16 d’ells en UCI.

D’altra banda, no s’han registrat defuncions, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.457: 807 a la província de Castelló, 2.848 en la d’Alacant i 3.802 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 10.198 casos actius, la qual cosa suposa un 2,43% del total de positius.

Dels brots registrats, tres tenen 10 o més casos associats:

· Mislata: 13 casos. Àmbit educatiu

· Betxí: 10 casos. Origen social

· Guadassuar: 10 casos. Origen social

Actualització brolle Benicàssim: S’han comptabilitzat 59 contagis, dels quals 43 són primers casos i 16 casos secundaris (familiars). La majoria de casos s’ha produït en la franja d’edat d’entre 15 i 25 anys.