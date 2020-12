Sanitat registra 2.494 nous casos de coronavirus en l’última jornada

Connect on Linked in

Per províncies, s’han comptabilitzat 286 nous positius a Castelló, 737 a Alacant i 1.461 a València, a més hi ha 10 casos sense assignar

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 2.494 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR o prova d’antígens en la Comunitat Valenciana, que situen la xifra total de positius en 136.415 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 286 a Castelló (14.900 en total); 737 a Alacant (45.194 en total), i 1.461 a la província de València (76.309 en total). A més, hi ha 10 casos sense assignar, de manera que el nombre de casos no assignats ascendeix a 12.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots: 35

· Llíria: 3 casos. Origen laboral

· Rafelbunyol: 4 casos. Origen social

· Godella: 3 casos. Origen social

· El Verger: 6 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen laboral

· València: 5 casos. Origen laboral

· Puçol: 4 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen laboral

· Segorbe: 6 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen laboral

· Elx: 3 casos. Origen laboral

· Oliva: 38 casos. Àmbit educatiu

· Castelló de la Plana: 9 casos. Origen laboral

· L’Atzúbia: 4 casos. Origen laboral

· Orihuela: 4 casos. Àmbit social

· València: 3 casos. Origen social

· Alboraia: 3 casos. Origen social

· Callosa de Segura: 5 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Orba: 5 casos. Origen social

· Sueca: 4 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen social

· València: 7 casos. Origen laboral

· Manuel: 7 casos. Origen social

· Picanya: 3 casos. Origen social

· Alacant: 5 casos. Àmbit educatiu

· València: 3 casos. Origen social

· Requena: 4 casos. Origen social

· Utiel: 4 casos. Origen social

· Almoradí: 3 casos. Àmbit educatiu

· Alfafar: 5 casos. Origen social

· Alcoi: 3 casos. Àmbit educatiu

· Alzira: 4 casos. Origen laboral

· Alacant: 9 casos. Àmbit educatiu