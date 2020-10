Sanitat registra 437 altes i 268 nous contagis per coronavirus en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per províncies, la distribució de nous contagis és la següent: 132 a Castelló, 79 a Alacant i 57 València

– La Comunitat València compta amb la incidència acumulada més baixa dels últims 7 dies amb 39,47 casos per cada 100.000 habitants13/10/2020) – Per províncies, la distribució de nous contagis és la següent: 132 a Castelló, 79 a Alacant i 57 València

– La Comunitat València compta amb la incidència acumulada més baixa dels últims 7 dies amb 39,47 casos per cada 100.000 habitants

La Comunitat Valenciana compta amb la incidència acumulada més baixa del territori espanyol dels últims 7 dies amb 39,47 casos per cada 100.000 habitants, mentre la mitjana d’Espanya se situa en 128,96 casos. Pel que respecta a la incidència acumulada dels últims 14 dies, la Comunitat Valenciana registra 95,09 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa la situa en el segon lloc per darrere de Canàries amb 87,26 casos. La mitjana d’Espanya dels últims 14 dies és de 263,35 casos.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 437 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia se situa en 48.922: 5.616 a Castelló, 16.203 a Alacant i 27.063 a València. A més, el total d’altes sense assignació ascendeix a 40.

D’altra banda, hi ha 268 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR en la Comunitat Valenciana, que situen la xifra total de positius en 46.132 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 132 a Castelló (5.079 en total); 79 a Alacant (15.479 en total), i 57 a la província de València (25.567 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar ascendeix a 7.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 5.187 casos, la qual cosa suposa un 9,29% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 507 persones ingressades: 57 a la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 173 a la província d’Alacant, 31 d’ells en l’UCI, i 277 a la província de València, 36 d’ells en UCI.

D’altra banda, s’han registrat 12 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.702 persones: 250 a la província de Castelló, 589 en la d’Alacant i 863 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.201.669, de les quals 1.048.309 han sigut a través de PCR i 153.360 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 27 residències de majors (2 a la província de Castelló, 9 a la província d’Alacant i 16 a la província de València), 4 centres de persones amb diversitat funcional (1 a la província de Castelló, 1 en la d’Alacant i 2 en la de València) i 2 centres de menors (2 a la província d’Alacant).

– Residents nous positius: 17

– Treballadors nous positius: 13

– Residents morts: 3

Actualment, es troben baix vigilància activa de control sanitari 6 residències en la Comunitat Valenciana: 1 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 4 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· València: 8 casos. Origen social

· Rafelcofer: 5 casos. Origen social

· Benicarló: 3 casos. Origen social

· Vinaròs: 3 casos. Origen social

· Godella: 7 casos. Origen social

· Burjassot: 5 casos. Origen social

· Vinaròs: 4 casos. Origen social

· Alcoi: 4 casos. Origen social

· Ontinyent: 12 casos. Origen social