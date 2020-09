Sanitat registra 582 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Per províncies, la distribució és la següent: 52 a Castelló, 240 a Alacant i 263 a València

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat des de l’última actualització 582 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 34.995 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 52 a Castelló (3.826 en total); 240 a Alacant (11.407 en total), i 263 a la província de València (19.731 en total). D’altra banda, cal comptabilitzar 27 casos no assignats a cap província que se sumen als 4 anteriors.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· Almussafes. 16 casos. Origen social

· Catral. 3 casos. Origen social

· Benejúzar. 4 casos. Origen social

· Moixent. 7 casos. Origen laboral

· Onil. 3 casos. Origen social

· Castelló de la Plana. 3 casos. Origen laboral

· Castelló de la Plana. 3 casos. Origen social

· Castelló de la Plana. 7 casos. Origen laboral

· Daimús. 4 casos. Origen social

· València. 3 casos. Origen social

· València. 5 casos. Origen social

· València. 3 casos. Origen social

· Oliva. 3 casos. Origen laboral

· Cullera. 5 casos. Origen social

· Benidorm. 4 casos. Origen laboral