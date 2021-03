Sanitat registra 87 nous casos de coronavirus i 261 altes en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Nous contagis per províncies: 5 a Castelló, 25 a Alacant i 57 a la província de València

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 737.283 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 88.377 a Castelló, 260.818 a Alacant i 388.088 a València. Han rebut les dues dosis 245.952 persones.

D’altra banda, s’han notificat 87 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 385.242 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 5 a Castelló (39.362 en total), 25 a Alacant (144.864 en total) i 57 a la província de València (201.015), a la qual se li ha reassignat un cas, per la qual cosa el nombre de casos sense assignar descendeix a 1.

Des de l’última actualització s’han registrat 261 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 386.258 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.794 a Castelló, 144.747 a Alacant i 201.662 a València, a més de 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 446 persones ingressades: 26 a la província de Castelló, amb 6 pacients en UCI; 208 a la província d’Alacant, 45 d’ells en l’UCI; i 212 a la província de València, 51 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 13 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.137 persones: 780 a la província de Castelló, 2.708 en la d’Alacant i 3.649 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.314 casos actius, la qual cosa suposa un 0,84% del total de positius.

Des de l’última actualització, els casos positius en residències de majors s’han reduït a 3 (1 a la província d’Alacant i 2 a la província de València), 1 centre de menors de la província de València, i no hi ha casos positius en centres de diversitat funcional.

A més s’han registrat 5 nous brots des de l’última actualització: A Benidorm, Silla, 2 a València i Banyeres de Mariola.