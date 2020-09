Sanitat registra 960 nous positius per coronavirus i 885 altes en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Per províncies, la distribució és la següent: 143 a Castelló; 328 a la província d’Alacant, 488 en la de València i 1 cas no assignat

El nombre de persones curades des que va començar la pandèmia ascendeix a 31.752

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 960 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 30.906 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 143 a Castelló (3.355 en total); 328 a la província d’Alacant (9.733 en total); i 488 a la província de València (17.810 en total). A més, hi ha un cas no assignat que se suma als 7 anteriors.

D’altra banda, s’han donat 885 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia se situa en 31.752: 3.766 a Castelló, 9.799 a Alacant i 18.154 a València. A més, hi ha 11 altes no assignades que se sumen a les 22 de dies anteriors.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 464 persones ingressades: 41 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 148 a la província d’Alacant, 32 d’ells en l’UCI; i 275 a la província de València, 32 d’ells en UCI.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 6.506 casos, la qual cosa suposa un 16,34% del total de positius.

D’altra banda, s’han registrat 9 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.556 persones: 231 a la província de Castelló, 534 en la d’Alacant i 791 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 934.715, de les quals 789.535 han sigut a través de PCR i 145.180 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 55 residències de majors (4 a la província de Castelló, 17 a la província d’Alacant i 34 a la província de València), 9 centres de persones amb diversitat funcional (2 a la província de Castelló, 3 en la d’Alacant i 4 en la de València) i 5 centres de menors (1 a la província de Castelló, 3 a la província d’Alacant i 1 a la província de València).

– Residents nous positius: 5

– Treballadors i treballadores nous positius: 6

– Residents que han mort: 0

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 2 a la província d’Alacant i 5 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· València: 11 casos. Origen laboral

· Castelló de la Plana: 11 casos. Origen laboral

· Dolores: 5 casos. Origen social

· La Vila Joiosa: 6 casos. Origen laboral

· Xàtiva: 8 casos. Origen laboral

· València: 4 casos. Origen social

· València: 12 casos. Origen laboral

· Ontinyent: 4 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen laboral

· València: 5 casos. Origen social

· Torrevieja: 3 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Albal: 4 casos. Origen laboral

· València: 4 casos. Origen social

· Manuel: 3 casos. Origen social

· Sagunt: 5 casos. Origen social

· Torrevieja: 3 casos. Origen social

· Ontinyent: 6 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Torrebaja: 7 casos. Origen laboral

· València: 6 casos. Origen social

· Paterna: 3 casos. Origen social

· Castalla: 7 casos. Origen social