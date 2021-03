Sanitat remet un protocol al col·lectiu professional sanitari per a actuar davant possibles símptomes adversos de la vacuna de AstraZeneca

Connect on Linked in

Els telèfons 900 300 555 i el 112 estan preparats per a atendre la ciutadania que ha rebut la vacuna i present símptomes adversos

Barceló: “Totes aquestes mesures es prenen de manera preventiva, encara que en la Comunitat Valenciana no hi ha hagut cap reacció adversa preocupant

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General d’Assistència Sanitària, ha remés als i les professionals sanitaris de la Comunitat un protocol d’actuació en el qual es descriuen detalladament els possibles símptomes adversos que puga provocar la vacuna de AstraZeneca i les proves diagnòstiques a realitzar en cada cas.

Fins hui, s’ha vacunat en la Comunitat Valenciana a un total de 67.118 persones amb la vacuna de AstraZeneca des de l’inici del procés de vacunació.

La Comunitat Valenciana ha informat aquest dilluns de la suspensió del procés de vacunació amb aquesta vacuna després de la decisió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de paralitzar cautelarment l’administració de la vacuna AstraZeneca en tots els col·lectius pendents de rebre-la.

Al mateix temps, estan preparats els telèfons 900 300 555 i el 112 perquè tots aquells ciutadans que hagen rebut la dosi de AstraZeneca puguen comunicar les seues consultes, els seus dubtes i qualsevol símptoma advers que poguera sorgir en els 14 dies posteriors a la seua administració.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha insistit que “totes aquestes mesures es prenen de manera preventiva, encara que en la Comunitat Valenciana no hi ha hagut cap reacció adversa preocupant”. De fet, tots els organismes científics internacionals coincideixen que, de moment, no existeix relació demostrada causa-efecte entre la vacuna i els 11 casos de trombosis de sins venosos cerebrals detectats fins al moment a Europa, per la qual cosa la paralització de la vacuna d’aquesta farmacèutica s’ha realitzat per precaució.

Comissió tècnica de vacunació

Paral·lelament, la comissió tècnica de vacunació de la Comunitat Valenciana està refent el pla de vacunació perquè continue el procés amb tota normalitat amb les vacunes de Pfizer i Moderna i puga iniciar-se la vacunació massiva en el moment en què es dispose de dosis suficients.

La Comunitat Valenciana disposa en aquests moments de quasi 114.000 dosi de AstraZeneca que es troben emmagatzemades a l’espera que s’adopte una decisió definitiva per part de l’Agència Europea del Medicament.