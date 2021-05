Sanitat renovarà al juny prop de 6.000 contractes per a continuar reforçant la sanitat durant la pandèmia

Print This Post

La Conselleria assegura que la primera reunió amb els sindicats ha sigut “molt positiva” i ha transcorregut “en un clima cordial”

La inversió en els reforços COVID-19 suposarà una inversió pública de 130 milions d’euros

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha proposat mantindre prop de 6.000 places de reforç COVID-19 amb una inversió fins a final d’any de 130 milions d’euros. Això suposa el 65% de les places que, en els pitjors moments de la pandèmia, es van contractar per a reforçar d’urgència el sistema sanitari públic valencià. Al costat dels 140 milions ja destinats a aquests reforços, la inversió en 2021 serà de 270 milions d’euros.

A més, la Conselleria es compromet a completar un mapa de creixement estructural perquè el creixement del sistema siga definitiu i no provisional.

Aquesta estratègia de creixement necessari es realitzarà amb l’aportació dels sindicats. Des de Sanitat s’ha avançat que les prioritats són, entre altres, Atenció Primària, Salut Mental i Urgències Hospitalàries.

La renovació de places, a la vista de la situació actual de la pandèmia, s’ha realitzat proporcionalment al moment, ja que “la Conselleria continuarà monitorant el permanent estat d’alerta per si algun canvi de tendència ens obliga a replantejar-nos a l’alça els reforços que es materialitzaran a la fi d’aquest mes”. Un miler d’aquestes places es destinaran a vacunació COVID-19 i la resta a reforços generals del sistema sanitari.

Aquesta primera reunió de la taula tècnica per a analitzar la renovació dels contractes de reforç COVID-19 i altres assumptes referents a recursos humans i organitzatius, ha sigut qualificada des de la Conselleria de Sanitat com a “cordial i positiva”. L’equip de negociació de Sanitat ha destacat que tant l’Administració com els sindicats “hem coincidit que l’objectiu d’aquesta trobada és defensar i reforçar el sistema sanitari públic”. La pròxima reunió de la taula tècnica tindrà lloc aquest pròxim divendres.