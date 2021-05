Sanitat reorganitza l’activitat en els centres de salut per a optimitzar l’assistència i evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris

Connect on Linked in

L’atenció telefònica complementarà la presencial; hi haurà horaris de matí i vesprada i s’agruparan proves mèdiques quan siga possible

El sistema valencià de salut camina cap a la nova normalitat amb un full de ruta que, entre altres mesures, combina atenció sanitària presencial i telefònica, distribueix les jornades de treball entre matí i vesprada o agrupa proves mèdiques.

Tot amb l’objectiu d’optimitzar l’assistència, evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris i previndre massificacions en els centres de salut que comprometen la seguretat de professionals i pacients.

Amb la pandèmia, l’atenció en els centres sanitaris s’ha anat adaptant a les mesures preventives necessàries per a protegir treballadors i treballadora, així com a la ciutadania, i al mateix temps garantir l’assistència de la forma més adequada.

El respecte a aqueixes recomanacions, així com l’esforç de professionals i ciutadania han cristal·litzat en la millora de la situació epidemiològica i toca desescalar.

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló “ara que el sistema sanitari valencià va avançant cap a una nova normalitat i no tenim aqueixa pressió assistencial, tant en els centres de salut com en els centres hospitalaris, anem a una nova reorganització interna per a poder dur a terme l’atenció a tots els pacients”.

En aquest sentit, ha indicat que “combinarem l’atenció telefònica amb la presencial, i a obrir els centres de salut a la vesprada i al matí, per a facilitar a la ciutadania que puga ser atesa”.

Per a ordenar la transició cap a la nova realitat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborat una guia amb accions i recomanacions que cada departament ha d’adoptar i adaptar a les seues singularitats, als recursos amb els quals compte i a l’evolució de la pandèmia.

L’objectiu és triple: prestar una adequada atenció a pacients afectats per la COVID-19 i a pacients no afectats per aquesta malaltia en circuits diferenciats; afavorir l’accessibilitat de la ciutadania a l’Atenció Primària i simplificar les tasques burocràtiques per a alleujar la càrrega de treball que afronta aquest nivell assistencial, que en la nova normalitat suma a la seua activitat ordinària la detecció i seguiment eficients de casos de coronavirus, així com la vigilància de contactes.

Els canvis en les pràctiques professionals modificaran també la relació del personal de Medicina de Família, Infermeria i Pediatria amb els/les pacients perquè es combinaran atenció telefònica, presencial, domiciliària i administrativa. La primera, l’atenció telefònica, s’utilitzarà preferentment, per a seguiments o segones visites que no revisten gravetat.

A més, les jornades de treball es distribuiran entre matí i vesprada per a evitar aglomeracions i, sempre que siga possible, es procurarà agrupar proves per a atendre el/la pacient en una única visita.

Consulta a l’especialista sense passar per Medicina de Família

D’altra banda, i amb l’objectiu de desburocratitzar l’Atenció Primària, la visita al/l’especialista ja no passarà necessàriament per Medicina de Família. Així, les visites cancel·lades o demorades en Atenció Especialitzada amb motiu de la pandèmia s’estan reprogramant sense que la persona haja d’acudir al centre de salut per a demanar un nou volant. El mateix ocorre amb els seguiments anuals de les patologies.

A més, els qui siguen atesos en urgències i precisen un seguiment ambulatori seran donats d’alta amb aqueix destí, sense haver de passar per Medicina de Família. La derivació entre especialitats també serà directa, sense utilitzar l’Atenció Primària com a intermediària.

D’altra banda, el/la metge/a de família només realitzarà informes de salut, però no altres certificats que es poden i deuen fer en centres de reconeixement.

A més, Sanitat ha previst una sèrie de mesures per a millorar l’accés de la ciutadania als centres de salut. Així, per a aconseguir cita prèvia es valorarà la possibilitat d’habilitar una central de recuperació de trucades quan la demanda telefònica siga excessiva. Aquesta eina reforçaria les existents: cita prèvia en el taulell, cridant al centre de salut, a través de l’APP GVA+*Salut, la web consultar ací o el telèfon addicional 961 839 000.