Sanitat té previst administrar unes 68.000 dosis de vacunes enfront de la COVID-19 durant aquesta setmana

Continua la vacunació de persones majors de 80 anys i del grup de grans dependents, que es prolongarà diverses setmanes



S’han distribuït 18.500 dosi de la vacuna de AstraZeneca destinades a persones cuidadores professionals

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continua aquesta setmana amb la campanya de vacunació enfront de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, s’administrarà la segona dosi de vacuna en residències a les persones que van ser vacunades amb la primera dosi la setmana del 15 de febrer. Així mateix, en aquests mateixos centres seran vacunades amb la primera dosi les persones que no van poder vacunar-se anteriorment, bé per infecció activa o per ser nous ingressos. Totes elles amb la vacuna de Pfizer-comirnaty.

Un altre dels grups en els quals continua la vacunació aquesta setmana són les persones dels centres de dia de diversitat funcional, per als qui hi ha previstes aquesta setmana 4.800 dosi de Pfizer.

Quant a les i els professionals del sistema sanitari de salut, es vacunaran aquesta setmana els qui van rebre la primera dosi durant la setmana del 15 de febrer i els qui no van poder vacunar-se en aqueix moment.

D’altra banda, s’han destinat aquesta setmana 18.500 dosi de la vacuna de AstraZeneca per a la vacunació de part del grup de cuidadores i cuidadors no professionals. A més, s’administrarà aquesta vacuna també a professionals dels centres de dia.

També estan previstes unes 35.000 dosis de Pfizer per a continuar amb la vacunació de persones majors de 80 anys i grans dependents, i unes 2.000 dosis de la vacuna de Moderna.

Finalment, es continuarà administrant segones dosis de Moderna per al personal d’hospitals públics i del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana.