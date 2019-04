“Sanitat trau pit del fracàs de la reversió de la Ribera però el pateixen pacients i professionals”

Connect on Linked in

SanitatSolsUna rebat “el brindis al sol” de la Conselleria amb dóna- tos d’un informe que els seus tècnics van emetre el mes de març passat i que delaten, per exemple, que els pacients que esperen una cirurgia més de 180 dies han augmentat un 1.019% en un any

Un any després que Sanitat executara el passe a la gestió directa del departament de salut de la Ribera, un informe de la pròpia Conselleria, signat el mes de març passat però fet públic hui, revela que res en la reversió ha eixit com esperava el Govern valen- ciano: hi ha més llestes d’espera, falten especialistes en els centres de salut, hi ha greus problemes de manteniment de les instal·lacions, cada vegada hi ha més conflictes laborals -fins als sindicats s’han manifestat per a denun- ciar els incompliments-, aparcar és impossible i es multipliquen les queixes dels pacients.

Però per a SanitatSolsUna, si greu és la situació molt més és que “Sanitat traga pit del fracàs de la reversió i els qui el pateixen cada dia són els pacients, amb una pitjor atenció, i els professionals, amb menys mitjans i problemes en el cobrament d’incentius i de les extres”.

Per a aquesta associació, que defensa l’excel·lència en l’assistència sanitària in- dependent del model de gestió, el comunicat de la Conselleria de Sani- doneu és “un brindis al sol”. “Han manipulat quatre dades i pensen que repi- tendisc que tot va bé, els problemes s’acabaran. Però la Sanitat no funciona així. Hi ha massa afectats per la mala gestió com per a tapar la realitat amb comunicats”, asseguren.

De fet, des de SanitatSolsUna es fa referència a un informe emés per la pròpia Conselleria de Sanitat el passat 12 de març, en el qual es desglo- sant dades de llistes d’espera quirúrgica i en consultes, activitat del depar- tamento de salut de la Ribera i fins a índex d’ocupació. “Hi ha dades dolentes i dades desastroses. Aqueixa és la realitat”, asseguren. Per posar alguns exemples assenyalen que les demores per especialitat en cirurgia augmenten, de mitjana, un 10%, de 60 a 66 dies, però és especialment greu en cirurgia de Otorrinolarin- gología, on augmenta un 41,06% (de 43 a 61 dies); cirurgia Ortopèdica i de trauma, on la llista d’espera puja un 31,15% (de 61 a 80); cirurgia pediá-trica, on la llista d’espera creix un 30,55% (de 42 a 55 dies); i cirurgia Neurològica, amb un augment del 14,75% (61 a 70 dies).

A més, destaquen com a dades “desastroses” el “impressionant augment de la llista d’espera de pacients que porten més de 180 esperant una opera- ción”. Hi ha un 1.019% més de pacients que esperen més de tres mesos a ser operats en la Ribera que abans de la reversió. La cirurgia ortopèdica i de trauma “està a la vora del col·lapse” i operacions com les que permeten po- ner pròtesis de maluc o de genolls no tiren avant. “És un autèntic caos”, afigen fonts pròximes a l’associació.

Un altre departament que preocupa i molt és el de cirurgia ginecològica. Les pacients de ginecologia que esperen més de 180 dies a ser operades en La Ribera ha augmentat un 20,83% en solo un any.

Des de l’associació s’assegura que “si les dades d’inversió de la Conselleria són reals, serà que els diners se’ls ha anat a expropiar l’aparcament, pa- gar indemnitzacions d’acomiadaments improcedents i habilitar una Unitat de Pre- ingressos que tres mesos després s’utilitza com a sala multiusos”. “Ni profesio- nales ni pacients perceben aqueixa suposada inversió i si que pateixen, en canvi, les conseqüències d’una nefasta gestió durant aquests 12 mesos”, afigen. La prova, conclouen, és que la major part de la direcció, responsable de la gestió en aquest fatídic any ja no està en La Ribera.