Sanitat va atendre 9.538 consultes per intent o idea de suïcidi en 2020

Els centres d’Atenció Primària i Hospitals de la Comunitat Valenciana van atendre l’any passat un total de 9.538 consultes per intent o idea de suïcidi. La taxa de mortalitat per aquesta causa ronda el 8,5 per 100.000 habitants en la Comunitat Valenciana i, per a visibilitzar i conscienciar sobre aquest problema de Salut Pública, cada 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi.

De les 9.538 consultes ateses en 2020 en els centres d’Atenció Primària i hospitalària de la Comunitat Valenciana, 6.286 van ser en Primària i les 3.252 restants en urgències hospitalàries. Un any abans, en 2019, es van atendre 8.237 consultes per intent o idea de suïcidi: 4.734 en Primària i 3.503 en hospitals. Es tracta, doncs, d’un increment en un any del 16%.

La detecció de les conductes suïcides (idees o temptatives) en Atenció Primària i hospitalària de la Comunitat Valenciana s’ha incrementat, entre altres factors, per la implantació del Pla de Prevenció del Suïcidi i Maneig de la Conducta Suïcida de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El Pla es va implantar en 2018 amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a les persones amb major risc d’acabar cometent suïcidi. A més de la detecció i valoració del risc, que inclou factors com el consum d’alcohol, la malaltia mental o les patologies cròniques, l’estratègia de Sanitat té com a eixos l’atenció abans de 72 hores i el seguiment telefònic de cada pacient des de les Unitats de Salut Mental de cada departament.