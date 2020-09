Sanitat va dictar ahir una resolució que manté les mesures excepcionals per al municipi de Benigànim

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va dictar ahir mateix una resolució que atén les precisions que requerix el jutjat contenciós administratiu número 3 de València, en relació amb les mesures addicionals acordades per al municipi de Benigànim, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 que viu en l’actualitat.

En la nova resolució es precisa que el confinament és perimetral a la població de Benigànim, permetent-se, en tot cas, la circulació de persones residents dins del municipi; s’estableix fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar i els actes de culte es realitzaran fins a un terç de la capacitat d’aquests llocs, sempre respectant les normes de seguretat d’ús de la màscara i distanciament social.