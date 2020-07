Sanitat va sumar ahir 92 altes en una nova jornada sense que es notifiquen morts per coronavirus

Print This Post

La Comunitat Valenciana viu una nova jornada sense que es notifiquen defuncions per coronavirus, per la qual cosa el número total seguix en 1.475 persones. Al mateix temps, cal comptabilitzar 92 altes que eleven ja a 16.716 el nombre de persones curades des de l’inici de la pandèmia.

D’altra banda, en l’última actualització s’han confirmat 16 casos nous de coronavirus: 7 a Castelló, 3 a la província d’Alacant i 6 a la de València.

D’esta forma, en estos moments queden actius 306 casos, la qual cosa suposa un 1,6% del total de positius.

El nombre de persones ingressades als hospitals valencians en l’actualitat és de 53, d’elles 22 a la província de València, i 2 en l’UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 455.417, de les quals 331.976 han sigut a través de PCR i 123.441 a través de test ràpid.