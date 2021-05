SanitatSolsUna avisa que a 5 mesos de la reversió de Torrevieja “hi ha el mateix caos i imprevisió que a Alzira”

L’associació critica durament que pese al reconeixement del fracàs del procés a la Ribera per part d’alts càrrecs de la Conselleria de Sanitat i la indefinició sobre el futur dels professionals de Torrevieja, el Govern de Ximo Puig “continue com si res”Alzira, 19 de maig de 2021.- On no hi ha, no es pot traure i el que és impossible, no pot ser. Aquestes són dues frases fetes que resum a la perfecció la gestió política del procés de reversió de les concessions sanitàries que està duent a terme el Govern valencià, que va començar amb l’Hospital Universitari de la Ribera i té el seu pròxim objectiu posat a l’Hospital Universitari de Torrevieja. “Cinc mesos abans de la reversió, hi ha el mateix caos i imprevisió a Torrevieja que a Alzira”, asseguren des de SanitatSolsUna, associació que defensa l’excel·lència en l’atenció sanitària, siga com siga el model de gestió.

I aquesta no és només una percepció dels qui advoquen pel manteniment de les concessions sanitàries. Fins i tot els sindicats, la majoria d’ells partidaris de la gestió directa per part de la Conselleria, porten mesos en el cas de Torrevieja i anys a Alzira denunciant el despropòsit constant de Sanitat en els processos de reversió d’aquests centres sanitaris. I hui hem conegut, a més, per alguns mitjans de comunicació, que diversos alts càrrecs de Sanitat reconeixen que el procés a l’Hospital de la Ribera va ser un fracàs i que a cinc mesos d’assumir la gestió a l’hospital de Torrevieja, encara no saben com fer-lo. A més, aquests alts càrrecs de Sanitat van assegurar en una reunió recent amb els sindicats de Torrevieja que “la figura del personal laboral a extingir no garanteix estabilitat” i “el treballador ve amb la seua relació d’ocupació congelada, sense possibilitat de promoció professional”, tal com recull un altre mitjà. En aqueixa reunió va quedar constància, i així ho han confirmat els representants sindicals, que la proposta de la Generalitat d’enfocar de manera diferent a Alzira la reversió a Torrevieja “confirma que res va eixir com volien a la Ribera i ara no saben per on tirar a Torrevieja”, segons destaquen en l’associació.

“El despropòsit de continuar amb una reversió en plena pandèmia, quan el Govern valencià té problemes molt seriosos als quals enfrontar-se en els pròxims mesos, començant per les llistes d’espera en Sanitat i seguint per la gestió dels centres de majors o una crisi econòmica i social de proporcions fins ara desconegudes, no té cap sentit”, asseguren.

A més, SanitatSolsUna ha criticat també la notícia feta pública hui sobre la designació com comissionat de l’Hospital de Torrevieja (el representant de la Conselleria de Sanitat en aquest centre, encara gestionat per la concessionària) d’un regidor de Festes que ni tan sols és sanitari. “Són capaços de posar al capdavant d’un hospital a qualsevol, perquè no els importa la gestió ni l’atenció sanitària als ciutadans, tan sols col·locar als seus familiars i amics, com ja va passar a l’Hospital de la Ribera”, asseguren, en recordar les paraules de l’antic comissionat en aquest centre en Alzira, que poden escoltar-se en aquest enllaç.

Finalment, des de l’associació que defensa l’excel·lència en la gestió sanitària s’apel·la a la necessitat del Govern valencià d’aplicar “sentit comú” en les seues decisions. “Estem a l’espera de la resolució d’un recurs en el Suprem sobre la reversió de l’Hospital de la Ribera que pot afectar molt seriosament a la processe en el que s’han començat amb Torrevieja”, recorden.