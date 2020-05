SanitatSolsUna: “La Ribera passa d’hospital model a Harvard a ovella negra a l’Espanya del desconfinamiento per la nefasta gestió en dos anys”

Connect on Linked in

La pèssima gestió de l’Hospital de la Ribera després de la reversió a la gestió pública de la Conselleria de Sanitat ha provoca- do més conseqüències assistencials de les constatades durant els últims dos anys: les restriccions imposades als habitants d’aquesta comarca per a passar a la següent fase del desconfinamiento -excepte els municipis assignats a l’hospital de Xàtiva- ha demostrat que ni l’hospital d’Alzira ni l’atenció primària del departament podrien suportar un repunt de casos de COVID19.



Així, a les creixents llistes d’espera, la desaparició d’especialitats, la fugida de professionals, la desbordada despesa pública, l’adjudicació de com- pras sense contracte i els conflictes amb els professionals que afecten sobretot el personal laboral se suma ara el reconeixement de la incapacitat d’assumir l’atenció sanitària de la població assignada en aquesta crisi de Salut Pública ni de garantir la seguretat dels seus professionals. No en va, el de- partamento de la Ribera ha sigut un dels quals més professionals han resul- tado contagiats per la falta de material de protecció. Segons les dades apor- tados per Satse, si la mitjana de contagis entre professionals a la província de València és del 12,08%, en el departament de la Ribera el percentatge és del 21,57% (amb al voltant de mig centenar de contagiats).



“Les casualitats no existeixen i el fet que només en aquest departament es posen condicions més restrictives al desconfinamiento demostra que fins a la pròpia Conselleria de Sanitat és incapaç de negar l’evidència de la falta de capacitat de l’Hospital de la Ribera per a afrontar aquesta crisi, per culpa de la mala gestió i la destrossa que han fet els responsables polítics després de la reversió”, ha assegurat el president de SanitatSolsUna, Carlos Rodrigo. “Encara que continuem sense saber exactament quins criteris objectius se segueixen per a autoritzar o no la passada d’una fase a una altra o sense saber qui componen el famós comité d’experts que autoritzen el canvi de fase, La Ribera passarà

de fase amb restriccions per les males dades del propi departament de sa- lud, quant a nous contagis, procedència d’aquests, falta de test i alt nombre de professionals contagiats, i ni tan sols la Conselleria pot negar això”, ha afegit.



Per al doctor Carlos Rodrigo, l’argument de limitar la mobilitat en La Ri- bera per “el costum d’ajuntar-se familiars i amics no és seriosa”. “Els ciu- dadanos necessitem certitud, que se’ns diga la veritat, se’ns tracte com a adults i així tinguem confiança que les directrius que ens donen són les adequades per a protegir la nostra salut. No se’ns pot demanar que actue- mos amb responsabilitat individual, quan veiem que la gestió per part dels responsables polítics és una mescla d’improvisació, incompetència i interessos polítics, sense gens de rigor tècnic o científic”, ha conclòs.