Sant Joanet, la Barraca d’Aigües Vives i Manuel se sumen al servei mancomunat de recollida selectiva de residus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El passat dilluns 3 de maig es va iniciar la prestació del servei mancomunat de recollida selectiva de residus a Sant Joanet, la Barraca d’Aigües Vives i Manuel, un servei gestionat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta i que té com a objectiu reduir i reciclar els residus per a complir amb el percentatge de reciclatge de residus marcat per la Unió Europea.

En els nuclis urbans de les tres poblacions que han iniciat aquesta setmana el sistema de recollida selectiva de residus es prestarà el servei en la modalitat porta a porta, en la qual els veïns trauran cada dia a la porta de casa, entre les 20.00 i les 23.00h, el poal amb els residus corresponent a eixe dia (paper i cartó, envasos lleugers, matèria orgànica i resta) perquè siguen recollits. Fora dels nuclis urbans, en urbanitzacions i disseminats i en la part baixa de Manuel, el servei es prestarà recollint els residus depositats en els contenidors localitzats en les diferents àrees d’aportació, on s’incorpora el nou contenidor marró per a la fracció orgànica.

Els municipis de Manuel, Sant Joanet i la Barraca d’Aigües Vives se sumen així a la modalitat de recollida porta a porta que actualment es presta a Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Sumacàrcer i Antella, i per al pròxim dia 16 de maig està previst l’inici del servei en aquesta modalitat als nuclis urbans d’Alfarp i Llombai, així com la incorporació del contenidor de matèria orgànica en els diferents disseminats d’aquests municipis. Posteriorment, s’incorporaran al servei Gavarda i Catadau, aquests en la modalitat de contenidors. La Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa el servei de recollida selectiva “a la carta”, de manera que cada municipi podia optar al sistema que considerara més convenient. Així, Carcaixent va optar pel sistema de contenidors temporals, Gavarda i Catadau per un sistema de contenidors amb tapa reduïda i, en el cas de Catadau, amb control d’accés. Finalment, els municipis que han optat pel PaP han estat Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Antella, Sumacàrcer, Llombai, Alfarp, Sant Joanet, Manuel i la Barraca d’Aigües Vives.

“A poc a poc estem implementat la recollida selectiva de residus als diferents municipis que s’han adherit al servei” ha assenyalat Txema Pelàez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta. “Amb Manuel, la Barraca d’Aigües Vives i Sant Joanet som ja set els municipis on estem prestant la recollida selectiva de residus en la modalitat porta a porta, i amb la incorporació de Catadau i Gavarda completarem la prestació del servei en els municipis que actualment estan adherits al servei, amb el qual busquem complir amb les exigències de la Unió Europea i amb la normativa en vigor de la forma més eficient possible”.