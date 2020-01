Sant Tomàs d’Aquino de Torrent celebra el seu 75 aniversari amb un programa d’activitats culturals, lúdiques i esportives

Connect on Linked in

Del 24 al 31 de gener, el col·legi reunirà antics i actuals alumnes per a recordar i posar en valor la història i trajectòria del centre

Milers de xiquets i xiquetes de Torrent s’han format i educat al llarg dels anys en les classes del col·legi Sant Tomàs d’Aquino de Torrent; un centre que enguany celebra el seu 75é aniversari. Per això, aquest matí l’alcalde Jesús Ros, al costat de la directora del centre, Ana Miquel, i la professora Mª Carmen Alós, han presentat el programa d’activitats culturals i lúdiques que tindran lloc des del 24 fins al 31 de gener.

L’agenda donarà el tret d’eixida el divendres 24, a les 19 h, amb la inauguració d’una exposició fotogràfica que recordarà els primers anys del centre, a més de fer un repàs a tota la seua trajectòria. La mostra estarà oberta al públic fins al dijous 30 de gener a la sala d’exposicions de l’Espai. D’aquesta forma, es posarà en valor el col·legi Sant Tomàs d’Aquino, “un centre que ha oferit més que un servei educatiu, ha sigut un espai que, durant les dècades dels 40 i 50 que a la nostra ciutat no hi havia tants col·legis com ara, formaven als joves del moment, sent un referent i que, actualment, funciona tan bé”, ha explicat l’alcalde Jesús Ros.

En l’àmbit esportiu, el dissabte a les 10 h, es realitzarà una carrera solidària en família, oberta a tots els públics que vulguen gaudir d’una jornada molt divertida i entretinguda. Al mateix temps, es tracta d’una activitat solidària, ja que les persones participants han d’aportar 1 quilo d’aliments no peribles. Seguidament, per a reprendre forces, al pati del col·legi Sant Tomàs d’Aquino, les famílies podran realitzar les seues pròpies paelles (el centre facilita la llenya i l’arròs) i, a més, un concurs de postres casolanes. Tant per a la carrera com per a la jornada de paelles, cal inscriure’s en la secretària del centre fins al 21 de gener.

Les activitats culturals continuaran en el centre durant tot el matí del dilluns 27. Igualment, el dimarts 28, se celebrarà una eucaristia en la Sagrada Família, a les 10 h. I a partir de les 11 h, l’esport serà el protagonista de la jornada amb diferents partits de futbol entre els xiquets i xiquetes en el camp Sant Gregori. A la vesprada, els jocs de taula com els escacs, les dames, el dominó o el parxís, entretindran al públic adult. Així mateix, la vesprada es tancarà amb una emotiva reunió sota el títol “Records del passat”; un moment molt commovedor on es donarà cita l’antic alumnat i professorat per a recordar i rememorar moments viscuts entre les aules del col·legi. A les 19 h a la Casa de la Cultura.

La directora del col·legi, Ana Miquel, que també és filla d’un dels fundadors del centre, Enrique Miquel, ha assenyalat que “continuem treballant i mantenint el mateix esperit que des del primer dia”. Actualment, el centre compta amb 250 alumnes i alumnes, “la qual cosa fa que puguem oferir una educació individualitzada i centrada segons les característiques i condicions familiars de cadascun d’ells”, ha destacat la professora Mª Carmen Alós.

L’equador de la setmana arriba de la mà de manualitats, tallers i cinema, que seran algunes de les propostes per al dimecres al matí. D’altra banda, a partir de les 15.30 h al pati del propi col·legi, tindrà lloc un mercat ambulant solidari, en benefici de Juegaterapia; una fundació que ajuda als xiquets i xiquetes amb càncer.

Els jocs tradicionals i el joc de l’Oca de Torrent, a càrrec de Cucurucú Teatre, animaran el matí del dijous 30. A la vesprada, arribarà el torn de les activitats literàries amb la participació de Fausto Guerra, antic alumne de Sant Tomàs d’Aquino, que presentarà “L’ombra que aprima”; un llibre de relats que manquen d’unitat temàtica. La vetlada es tancarà amb l’actuació musical d’un quartet de corda en col·laboració del Cercle Catòlic.

El punt final del programa d’activitats del 75 aniversari es posarà el divendres 31 de gener amb el Dia de la Pau, incloent una festa de l’AMPA i una Missa Solemne d’Acció de Gràcies en la parròquia de la Sagrada Família, a les 19.30 h. Finalment, hi haurà un reconeixement del professorat i de les reines que ha tingut el col·legi, un acte que tindrà lloc després d’un sopar en el Restaurant “El Romeral”.

75 anys d’història

El col·legi Sant Tomàs d’Aquino va ser fundat per Sr. Enrique Miquel Mossi i Sr. Fernando Furió Roca. Va començar les seues activitats el dia 8 de gener de 1945, en el primer pis de la casa núm. 12 de l’actual Avinguda al Vedat. L’any 1966 es va estendre l’activitat al carrer Pare Méndez. Més tard es van traslladar a a el número 120 de Camí Reial, on actualment ofereixen la seua formació.