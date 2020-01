Sant Tomàs d’Aquino inaugura una exposició que repassa les seues 75 anys d’història

Connect on Linked in

Del 24 al 31 de gener, el col·legi està immers en una programació carregada d’activitats per a commemorar el seu aniversariEmmarcada en les activitats que el col·legi Sant Tomàs d’Aquino ha preparat per a celebrar el seu 75 aniversari, el divendres a la vesprada es va inaugurar una exposició fotogràfica que recorda i fa un repàs de la història del centre. Del 24 al 31 de gener, el professorat i l’alumnat, tant l’actual com l’antic, està gaudint d’una agenda repleta d’activitats, que va donar l’inici amb la mostra fotogràfica, emplaçada a la sala d’exposicions de l’Espai.

A través de fotografies es pot observar la fundació del col·legi, el dia 8 de gener de 1945 per Sr. Enrique Miquel Mossi i Sr. Fernando Furió Roca, així com antigues orles, fotografies de competicions esportives, excursions i eixides culturals, en definitiva, un repàs als 75 anys des del seu naixement. En la cita va estar present l’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Educació, Patricia Sáez, i els representants de la corporació municipal, que van acompanyar a tot el professorat en aquesta trobada tan emotiva, “que posa en valor un col·legi que va ser tot un referent educacional a Torrent i que, hui dia, continua formant a centenars de xiquets i xiquetes”, va assenyalar l’alcalde. L’exposició romandrà oberta al públic fins al dijous 30 de gener.

D’altra banda, el dissabte al matí, l’alumnat i les seues famílies es van calçar les esportives per a eixir a córrer, participant en una carrera solidària, en la qual es van recollir 200 quilos d’aliments no peribles. La prova esportiva es va iniciar en l’avinguda al Vedat, núm. 16, lloc on es trobava el col·legi en la seua fundació, fins a arribar a l’actual centre, situat en Camí Reial 120. Després de la carrera i per a recarregar les piles, els participants es van reunir al pati del col·legi Sant Tomàs d’Aquino per a fer unes paelles i, a més, presentar les seues millors postres en un concurs de rebosteria.

Les activitats culturals van continuar en el propi col·legi el dilluns al matí, dirigides a l’actual alumnat. D’altra banda, hui, dimarts 28, s’ha celebrat una eucaristia en la Sagrada Família. A més, al llarg de tot el matí s’ha viscut una intensa jornada esportiva en el camp Sant Gregorio

El programa continua aquesta vesprada amb una trobada de jocs de taula com els escacs, les dames, el dominó o el parxís. I més tard, a les 19 h a la Casa de la Cultura, les emocions estaran a flor de pell amb “Records del passat”; un moment molt commovedor on es donarà cita l’antic alumnat i professorat per a recordar anècdotes i moments viscuts entre les aules i el pati del col·legi.